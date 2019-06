Das Leben ohne Börsenäquivalenz

Am Montag ist es so weit. Die EU-Kommission lässt die Anerkennung der Schweizer Börse auslaufen. Ab 1. Juli dürfen Händler in der EU nicht mehr an der Schweizer Börse handeln. Der Bundesrat hat deshalb am Donnerstag seine bereits vor Monaten beschlossenen Gegenmassnahmen aktiviert. Er hat seinerseits den Handel mit Schweizer Aktien in der EU untersagt. Was sind die Konsequenzen für die Marktteilnehmer?

Bei der Schweizer Börsenbetreiberin SIX stelle man schon «den Champagner kalt», sagt ein Händler, der nicht genannt werden will, zu «Finanz und Wirtschaft». Denn die Börse selbst rechnet damit, dass nun das Handelsvolumen mit Schweizer Aktien, das bisher an Handelsplätzen in der EU gemacht wurde, in die Schweiz zurückfliesst. Das hatte auch bereits SIX-CEO Jos Dijsselhof im FuW-Interview gesagt.