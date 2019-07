Das letzte Aufbäumen des «Super Mario»

Am Freitag sind sieben Jahre vergangen, seit Mario Draghi seine berühmtesten zwei Sätze sagte: «Im Rahmen unseres Mandats ist die EZB bereit, alles zu tun (whatever it takes), um den Euro zu erhalten. Und glauben Sie mir, es wird genug sein.» Eigentlich sagte der Chef der Europäischen Zentralbank etwas Selbstverständliches, und doch war es so wichtig. Denn die Investoren hatten Staatsanleihen allein deswegen verkauft, weil sie nicht mehr an den Bestand des Euros glaubten.

Diese Woche sagte Draghi wieder Sätze, die an «whatever it takes» erinnern, aber wohl niemals die Wirkung haben werden. Dabei waren seine Worte damals der Wendepunkt in der Eurokrise, die manche zu Recht auch Austeritätskrise nennen: Erstmals seit Anfang der Dreissigerjahre hatten Regierungen gleichzeitig in grossen Umfang angefangen, ihre gesamten Ausgaben zu kürzen.

Wie Liberalismus zerfällt

Was 80 Jahre zuvor vor allem in Deutschland und den USA aus einer Wirtschafts- und Finanzkrise eine lange Depression mit schrumpfendem privaten Kapitalstock machte, wiederholte sich in diesem Jahrtausend in einem Fünftel des Euroraums. Samt dem Aufkommen populistischer Strömungen und dem Zerfall der liberalen Ordnung.

Die Entscheidungen der Euroregierungen zum harschen Sparen ab 2010 waren zum Teil durch Panik getrieben. Niemand wollte das Schicksal der Griechen erleiden. Dass die hellenische Schuldenbonanza nicht ewig gut gehen würde, wurde aber über Jahre mit falschen Statistiken verdunkelt.

Zum anderen folgten die Euroregierungen der absurden Theorie der «expansiven Austerität». Demnach verleiten sinkende Staatsausgaben den Privatsektor, mehr Geld auszugeben – trotz schrumpfender Einkommen: Es braucht schon ein extremes Niveau selektiver Wahrnehmung (freundlich ausgedrückt), um den Hauch einer empirischen Evidenz für diese These zu finden.

Noch heute sind überall die Spuren der verfehlten Wirtschaftspolitik zu erkennen. Die Arbeitslosigkeit ausserhalb Deutschlands liegt bei 9% – zwei Prozentpunkte über dem Vorkrisenniveau. Da halfen alle Zinssenkungen und Anleihekäufe der EZB nicht: Die Kerninflation (ohne Energie und Nahrung) kehrte seit 2004 nicht mehr in die Nähe des angestrebten Ziels von knapp 2% zurück. Mit derzeit rund 1% liegt die Teuerung noch immer gefährlich über dem Null-Niveau, was ein Abgleiten in eine deflationäre Depression in der nächsten Wirtschaftskrise bedeuten kann.

Nur so ist es zu erklären, warum Mario Draghi den EZB-Rat überzeugen konnte, sich jetzt ausdrücklich zur Symmetrie des Inflationsziels von 1,9% zu bekennen. Diesen Wert nannte Draghi am Donnerstag erstmals explizit. Bei der bisherigen Formulierung von «nahe, aber unter 2%» schwang immer mit, dass eine höhere Teuerung gefährlicher sei als eine Teuerung unter dieser Schwelle. Diese Asymmetrie hatte Draghi ohnehin seit 2014 auf Pressekonferenzen und in Reden schrittweise aufgeweicht, bis nun der EZB-Rat diese Woche erklärte: Zu niedrige Inflationsraten sind genauso unerwünscht wie zu hohe.

Was Draghi der EZB vererbt

Es war ein «Whatever it takes 2.0»-Moment, wie Frederik Ducrozet, Ökonom bei Pictet Wealth Management, sagt. Solange die Inflationserwartungen der eigenen Fachleute, der Ökonomen ausserhalb der EZB und des Markts nicht auf 1,9% steigen, wird die Notenbank ihre Geldpolitik lockern. Den neuen Politikansatz beschrieb der Rat nun erstmals: «Sollten die mittelfristigen Inflationsaussichten weiterhin hinter dem Ziel des EZB-Rats zurückbleiben, ist er dementsprechend entschlossen, im Einklang mit seiner Verpflichtung auf die Symmetrie des Inflationsziels zu handeln.» Damit hätte die EZB 2018 wohl niemals den Nettoerwerb von Anleihen eingestellt, den sie nach dem Sommer wieder aufnehmen will.

Was Draghi sieben Jahre später nicht sagte, ist der zweite Satz: «Und glauben Sie mir, es wird genug sein.» Das war allerdings ehrlich gemeint, denn die Preisentwicklung hängt wesentlich auch von den Staatsausgaben, privaten Investitionen und den Löhnen ab und vielem mehr. Seien wir also froh, dass «Super Mario» sich in den letzten Monaten seiner Amtszeit noch gegen eine falsche Wirtschaftspolitik aufbäumt.