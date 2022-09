Das Metaversum zieht für Meta noch nicht

Die vergangenen Monate waren für Tech-Investoren nicht einfach. Für Anleger in Aktien des Facebook-Konzerns Meta waren sie zum Heulen. Seit Gründer und CEO Mark Zuckerberg die Umbenennung des Unternehmens in Meta und den Strategiewechsel in Richtung Metaverse bekannt gegeben hat, haben die Papiere mehr als 50% an Wert verloren. Zum Vergleich: Der technologielastige US-Index Nasdaq Composite hat im selben Zeitraum «nur» 25% eingebüsst. Eine schnelle Lösung der Misere von Meta ist nicht in Sicht.

Ein Jahr ist es nun her, im Herbst vergangenen Jahres, dass Zuckerberg den Namens- und Strategiewechsel seines Unternehmens offiziell vorgestellt hat. «Aktuell ist unser Name so eng mit einem Produkt verbunden, dass er unmöglich alles repräsentieren kann, was wir heute tun, geschweige denn in der Zukunft», erklärte Zuckerberg seinerzeit. Mit dem Namen Meta solle eine Vision gespiegelt werden: hin zum Metaverse, zu einer Art begehbaren Version des Internets, in dem die Nutzer mit einer Virtual-Reality-(VR-)Brille tief in das Geschehen eintauchen. Im Metaverse können sie sich treffen, miteinander reden, arbeiten oder spielen. Auch andere Unternehmen arbeiten daran.

Spott für Zuckerberg

Doch bis es so weit ist, wird es noch dauern. Erst im Sommer hat sich der Meta-CEO zum Gespött gemacht. Zum Start der VR-Welt von Meta Horizon Worlds in Frankreich und Spanien im August veröffentlichte er das Bild seines Avatars vor dem Eiffelturm in Paris und der Sagrada Familia in Barcelona. Das Ergebnis war, sagen wir, recht simpel gestrickt. Hätte gut auch aus einem Computerspiel vom Anfang des Jahrtausends stammen können. «Milliarden um Milliarden wurden ins Metaversum investiert, und das ist das Ergebnis», hiess es etwa auf Twitter.