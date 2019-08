Das mit der Harfe

Auf seiner Odyssee durch Dublin, am 16. Juni 1904, trinkt Leopold Bloom Wein und Most, kein «ebenholzfarbenes» Bier, wie James Joyce es beschreibt. Doch die meisten anderen Figuren im «Ulysses» bechern häufig «the black stuff» mit dem Markenzeichen der keltischen Harfe: Guinness . 1759 übernahm Arthur Guinness in Dublin eine Brauerei und stellte zunächst Ales her, helle, leichte Biere, ab 1778 dann auch und ab 1799 nur noch Porter, schwarze, schwere. Damit wurde Guinness rasch zum Begriff, über Dublin und Irland hinaus. Schon um 1800 war die Brauerei die grösste für Dunkles weltweit. Überhaupt ging es dem Gründer gut; er inkarnierte quasi den viel später entstandenen Werbespruch « Guinness for strength»: Der umtriebige Brauer zeugte feierabends mit seiner Gemahlin 21 (!) Kinder, von denen zehn überlebten. Diese und deren Kinder trieben das Wachstum voran, Guinness globalisierte sich und errichtete Braustätten im Ausland. 1886 verkaufte Edward Cecil Guinness , nachmalig der 1st Earl of Iveagh, an der Londoner Börse 65% der Aktien der nunmehr grössten Brauereigesellschaft der Welt und wurde Irlands reichster Mann. Weder hortete noch verprasste er sein Geld, vielmehr spendete His Lordship grosszügig für philanthropische Projekte. Seit 1997 gehört Guinness zu Diageo. Dieser Name wurde kreiert aus den lateinischen bzw. griechischen Versatzstücken für «Tag» und «Welt». Passt: Der 16. Juni wird als «Bloomsday» von Joyce-Aficionados weltweit gefeiert. Meist mit Genuss von Guinness .

