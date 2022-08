Das neue Energierisiko

Wir sind in eine neue Phase der Energieunsicherheit eingetreten, in der akute Engpässe, wie sie in diesem Sommer auftreten, ein ständiges Risiko bleiben werden. Die wirtschaftlichen, politischen und sozialen Folgen dieses Wandels sind bereits sichtbar. Energieknappheit bedeutet Rationierung, und wird sie den Marktkräften überlassen, sind die Folgen zutiefst regressiv, wobei ärmere Menschen einen unverhältnismässig grösseren Anteil ihres Einkommens für Grundbedürfnisse wie Heizung und Transport ausgeben.

Die Energieinflation wiederum erhöht das Risiko sozialer Unruhen, wie amtierende Politiker in reichen und armen Ländern gleichermassen rasch erkennen müssen. Freilich führt Energieknappheit zu höheren Investitionen in zusätzliche Kapazitäten, aber es dauert einige Zeit, bis neue Projekte in Betrieb genommen werden. Wenn es sich dabei nicht mehrheitlich um CO2-neutrale Projekte handelt, wird ein längerfristiges Problem durch eine kurzfristige Notwendigkeit verschärft.

Die heutige Energieunsicherheit hat einen langen Entstehungsprozess hinter sich. Bei den meisten Energieinvestitionen dauert es Jahre bis zur Realisierung, und die entstandene Infrastruktur wird in der Regel jahrzehntelang genutzt. Der Grundstein für den aktuellen Energie-Fussabdruck der Welt wurde also schon vor Jahren gelegt, weswegen noch immer über 80% des weltweiten Energieverbrauchs auf fossile Brennstoffe entfallen.

Chronische Unterinvestition

Schon vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine führte jahrelange Unterinvestition dazu, dass die weltweite Ölnachfrage das Angebot regelmässig überstieg. Der Krieg hat dieses Ungleichgewicht rasch verstärkt, weil damit die russischen Lieferungen aufgrund einer Kombination aus offiziellen Sanktionen und einer Selbstsanktionierung der Händler und der Verbraucher vom Markt genommen wurde. Da Russland aber immer noch einige Abnehmer beliefert, hat sich das weltweite Angebot durch den Krieg vielleicht 1,5% verringert – mit Stand Mai.

Das mag nicht nach viel klingen, aber selbst ein geringer Rückgang kann bei einem ohnehin schon knappen Angebot ernsthafte Auswirkungen auf die Preise haben. Als das Regime von Muammar al-Gaddafi während einer ähnlich schwierigen Phase im Jahr 2011 stürzte, verringerte sich das weltweite Angebot durch den Ausfall des libyschen Öls 1%, führte aber zu 50% höheren Ölpreisen. Ausserdem wird Russlands verminderte Produktion wohl noch weiter anhalten, da Sanktionen auf Technologie, Ausrüstung und westliches Know-how die Möglichkeiten für den Öl- und Gasexport des Landes auch an willige Abnehmer untergraben.

Aufgrund der erheblichen Zeitspanne zwischen neuen Investitionen und anlaufender Produktion kann die derzeitige Ölknappheit nicht so einfach rasch behoben werden. Schieferöl- und Schiefergasunternehmen in den USA sind in einzigartiger Weise in der Lage, ihre Produktion relativ rasch hochzufahren, doch Verluste in der Vergangenheit liessen sie hinsichtlich einer aggressiven Strategie zögerlich werden, und auch sie brauchen mindestens neun Monate Vorlaufzeit. Die traditionellen Ölproduzenten der Opec sind real kaum in der Lage, ihre Produktion über die vereinbarten Quotenerhöhungen hinaus auszuweiten, und nach jahrelanger Unterinvestition haben viele Produzenten Schwierigkeiten, selbst diese erhöhten Quoten zu erfüllen. Schliesslich könnte ein wiederbelebtes Atomabkommen zwischen den USA und dem Iran für neues iranisches Öl auf dem Markt sorgen, aber dabei handelt es sich um ein Best-Case-Szenario, das wohl nicht vor Ende 2022 eintreten wird.

Preisanstieg drückt auf die Nachfrage

Die Entwicklung und die Inbetriebnahme neuer Atom-, Solar- und Windkraftanlagen dauern sogar noch länger. Selbst wenn es gelänge, das Energieangebot anzukurbeln, gäbe es immer noch logistische Engpässe in den Bereichen Schifffahrt, Häfen und Raffineriekapazitäten. So kann beispielsweise kein verflüssigtes Erdgas durch Europas bestehende Gaspipelines transportiert werden, wenn sie nicht an ein entsprechendes Importterminal angeschlossen sind, wie es etwa heute in Deutschland der Fall ist.

Da die meisten Energiequellen nur über einen mehrjährigen Zeithorizont erweitert werden können und sich die Lagerbestände auf einem historischen Niedrigststand befinden, bleibt dem Markt nur ein Weg, um kurzfristig ein Gleichgewicht zu erreichen: ein starker Preisanstieg, der zu einer geringeren Gesamtnachfrage führt. Die neue Welt anhaltender Energieknappheit präsentiert sich daher ebenso stagflationär wie regressiv. Während die Inflation steigt, geht die Wirtschaftstätigkeit zurück, weil nicht genügend Energie zur Verfügung steht, um sie zu befeuern. Ohne Zuschüsse könnten Menschen mit geringem Einkommen ganz aus dem Energiemarkt verdrängt werden, und das hätte eine gefährliche Form der Ungleichheit zur Folge.

Einen Vorgeschmack auf diese Zustände erlebte Europa im Jahr 2021, als Russland seine Erdgaslieferungen drosselte. Die Regierungen sprangen ein, um die steigenden Energiekosten für die sozial schwächsten Haushalte auszugleichen, doch energieintensive Branchen wurden unrentabel und waren gezwungen, die Produktion einzustellen oder zurückzufahren. Das war zwar eine «effiziente» Art der Energierationierung, die aber trotzdem zu langsamerem Wachstum führte. Mit der Verschärfung der Engpässe im Jahr 2022 sind weltweit die gleichen Umstände eingetreten, doch die meisten Regierungen bleiben eine koordinierte Antwort darauf bisher schuldig.

CO2 in Zukunft besteuern

Die Herausforderung besteht nicht nur darin, kurzfristig mehr Energie zu erzeugen, sondern auch eine Energieinfrastruktur zu schaffen, die zur Bekämpfung des Klimawandels beiträgt. Das Festhalten an fossilen Brennstoffen würde lediglich zu weiterer Erderwärmung führen. Um eine derartige Entwicklung zu vermeiden, bestehen zwei Möglichkeiten.

Erstens ist für Gewissheit zu sorgen, dass CO2 in Zukunft besteuert werden wird. Bis zu einem gewissen Grad geschieht das bereits, denn viele Ölproduzenten überlegen es sich zweimal, in neue Ölfelder zu investieren, die eine Betriebsdauer von Jahrzehnten haben. Es besteht jedoch noch grosse Unsicherheit darüber, in welcher Weise neue politische Massnahmen in den kommenden Jahrzehnten zu einem Rückgang des Verbrauchs fossiler Brennstoffe führen sollen. Darüber hinaus wird eine Vielzahl von Produzenten – vor allem staatliche Ölriesen, die weniger auf private Finanzierung angewiesen sind – Anreize haben, ihre Produktionskapazitäten als Reaktion auf die heutige Knappheit zu erweitern.

Da die Inflation bereits den höchsten Stand seit vierzig Jahren erreicht hat, wird die Politik keine grosse Lust auf Massnahmen verspüren, die die Energiepreise weiter in die Höhe treiben. Eine Möglichkeit besteht darin, die CO2-Bepreisung so weit zu verzögern, dass sie erst wirksam wird, sobald der gegenwärtige Inflationsdruck nachgelassen hat. Weil viele Hersteller fossiler Brennstoffe langfristige Finanzpläne erstellen, würde selbst eine CO2-Bepreisung mit zehnjährigem Vorlauf ausreichen, um sie von langfristigen Investitionen in Kapazitäten abzuhalten.

Zielgerichtete Staatsausgaben

Die zweite Strategie ist, dafür zu sorgen, dass heute mehr grüne Investitionen vorgenommen werden. Dies könnte in Form von öffentlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie über das Market Making (Vorbestellungen) für potenzielle bahnbrechende Technologien geschehen, besonders für solche, die derzeit für den privaten Sektor zu riskant oder zu wenig ausgereift sind. Ferner kann der Staat durch Steuererleichterungen und Massnahmen des öffentlichen Auftragswesens erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen und die Nachrüstung von Gebäuden fördern.

Zwar erhöhen die Staatsausgaben möglicherweise den Inflationsdruck (je nachdem, wie sie durchgeführt und kompensiert werden), aber sie würden auch die Preise und die Kosten für die Unternehmen und die Haushalte senken, die die neuen Förderungen und Anreize in Anspruch nehmen. Im Vergleich zu CO2-Bepreisung oder Angebotsbeschränkungen scheint dieser Ansatz daher im heutigen stagflationären Umfeld vielversprechender zu sein.

Was auch immer die Staaten gegen die heutige Energieknappheit unternehmen, ihre Entscheidungen werden erhebliche Auswirkungen auf das weltweite Wachstum, die Inflation und die Vermögenspreise haben. Für den Aufbau eines Stromnetzes für erneuerbare Energien und den Ausbau der Produktion von Elektrofahrzeugen werden enorme Mengen an Eisen, Kupfer, Nickel und andere Rohstoffe benötigt. Allerdings wird es Jahre dauern, bis eine ausreichende Versorgung mit diesen Metallen gewährleistet ist. Die Ironie besteht darin, dass die Politik zur Bekämpfung des Klimawandels den jahrzehntelangen Zeithorizont der Ölproduzenten übernehmen muss, den sie zu verdrängen hofft.

