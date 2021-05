Das «No Go» Bankaktie

Das Umfeld der beiden Schweizer Grossbanken könnte kaum besser sein. Da ist zunächst einmal die Aussicht auf höhere Zinsen an den Märkten. Das ermöglicht es den Banken, das Zinsergebnis zu verbessern. Zinsen etwa für Kredite dürften schneller steigen, als Negativzinsen für Kunden verschwinden.

Und dann ist da noch die Euphorie an den Finanzmärken. Ohne viel Zutun der Banker wachsen angesichts steigender Kurse die Einnahmen aus der Vermögensverwaltung. Und die Freude der Anleger am Handeln trägt das ihre zu Mehreinnahmen bei. Im klassischen Investment Banking, in der Beratung bei Börsengängen, Fusionen und Übernahmen, gibt es auch wenig zu klagen. Börsenneulinge schiessen gerade wie Pilze aus dem Boden.

Dennoch sind die Aktienkurse niedrig und laden zum Kauf ein – aber nur auf den ersten Blick. All die Zuversicht für Titel von Grossbanken wird von den Bankern eigenhändig zunichtegemacht. Was zu tun wäre, steht eigentlich fest, wie im «Pflichtenheft von UBS und Credit Suisse» in FuW zu lesen ist. Einer der zentralen Punkte dort ist die Überarbeitung der Vergütungsmodelle.

Immer noch ist es so, dass Banker Risiken eingehen, die bei positivem Ausgang belohnt, bei Fehlschlägen aber nicht bestraft werden. Leidtragende sind dagegen Aktionäre, Kunden und Steuerzahler. Regulierungen, wie sie immer wieder diskutiert werden, greifen da nicht. Die Grossbanken selbst müssen das Bonus-Übel an der Wurzel packen. Der kulturelle Wandel muss von innen heraus angestossen werden. Ein solcher Prozess nimmt aber Jahre in Anspruch – und hat noch nicht mal richtig begonnen. Grossbankaktien bleiben bestenfalls etwas für kurzfristige Trader, aber nichts für langfristig agierende Anleger.