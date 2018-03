Das Paradigma hinter dem Nasdaq

Der Bullenmarkt begann im März 2009. Seither ist der Nasdaq 100 (Nasdaq 100 6682.2552 -2.5%) um 528% gestiegen, der S&P 500 (SP500 2643.69 -2.52%) um 274%. Damit hat der Nasdaq alle anderen geläufigen Indizes geschlagen, einschliesslich solcher, die als ausgesprochene Wachstumsmärkte gelten. Der US-Leitindex S&P 500 seinerseits wurde nur von den indonesischen und den thailändischen Indizes auf die Plätze verwiesen. Kein einziger der elf Sektorindizes erreichte die Performance des Nasdaq 100, nicht einmal der zweitplatzierte Technologieindex mit einem Plus von 407%.

Das ist Geschichte. Sie spielt jedoch insofern eine Rolle, als die Börse ein pfadabhängiges System ist. Die Historie beeinflusst Selektion und Interpretation von Nachrichten.

Das System

Eine weitere Eigenschaft solcher Systeme besteht darin, nach Vornahme von Auswahl und Interpretation der Variablen, die als wichtig gelten, die Aufnahme widersprüchlicher Informationen weitgehend zu verweigern. Ein solcher Lock-in entspricht der Bildung eines Paradigmas, das der Reduktion der Komplexität im System dient.

Es gibt noch zwei andere Eigenschaften pfadabhängiger Systeme, die nicht übersehen werden dürfen. Eine besteht darin, dass das Paradigma zu einem ineffizienten Ergebnis führen kann, das wir alle als krasse Über- oder Unterbewertung kennen. Oft staunen wir, wie lange sich solche Exzesse halten können. Deshalb dürfen Bewertungen nie das alleinige Kriterium für Börsenentscheide darstellen.

Die andere Eigenschaft ist höchst angenehmer Natur. Paradigmen leben von einer breiten Zustimmung, dass definierte Annahmen richtig sind. Diese werden nicht von einem Tag auf den anderen von allen Systemteilnehmern verworfen. Sie werden von einigen zuerst hinterfragt, dann vielleicht verworfen und langsam durch ein Paradigma ersetzt, das sich gegen die Konkurrenz anderer Paradigmen durchsetzt. Das System durchläuft eine Phase, genannt Bifurkation.

Aktuelle Marktverfassung

Der S&P 500 befindet sich, ebenso wie alle anderen Indizes breiter Märkte auf der Welt, in einer Bifurkation. Im Nasdaq hingegen herrscht immer noch ein Paradigma. Es ist das der Innovation. Sie beschränkt sich nicht auf den MSCI-Sektor Information Technology, sondern umfasst alle Sektoren, in denen sich Unternehmen befinden, die unter Einsatz moderner Technologien alten Geschäftsmodellen ein neues Gesicht geben. Das Rad wird halt doch von Zeit zu Zeit neu erfunden.

Ein Name führt auf die richtige Spur: Amazon (AMZN 1544.92 -2.34%), Teil des MSCI-Sektors Consumer Discretionary. Diese Erhebung von Innovation in eine Sonderklasse des Börsengeschehens, unterfüttert durch Fantasien, was denn die Innovation überhaupt für Veränderungen herbeiführen möge, ist ein typisches Merkmal von Bifurkationsphasen nach einer langen, paradigmagenährten Hausse.

Wir beobachten daher zurzeit einen Information-Technology-Sektorindex, der die höchste Marktbreite aller Sektorindizes aufweist und mit dem höchsten Momentum unterwegs ist. Die Marktbreite in allen anderen Sektoren ist mässig bis dürftig. Der grösste Profiteur des Paradigmas unter den breiten Indizes ist der Nasdaq, denn nirgends ist die Ansammlung der bedeutendsten Innovatoren dichter. Der Fokus auf Innovation und auf Technologie konfrontiert uns mit den Frühsymptomen einer Blase, vergleichbar mit der, die im April 1998 begann und im März 2000 platzte.