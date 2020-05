Das Parlament verharrt in alten Schemen

Gross waren die Hoffnungen auf die ausserordentliche Session des Parlaments, die der Bewältigung der Coronakrise gewidmet war. Es war zu hoffen, dass das bundesrätliche Notrecht relativiert und die verfassungsmässigen Rechte und Freiheiten wiederhergestellt würden. Zudem sollte das Parlament dafür sorgen, dass die Bundesfinanzen als Folge der Krise nicht ganz aus dem Ruder laufen. Die Hoffnungen wurden enttäuscht, das Notrecht bleibt, und die Räte haben die Ausgaben sogar noch aufgestockt.

Immerhin: Das Parlament hat auch erfreuliche Entscheide gefällt. Die enorme Summe von nahezu 60 Mrd. Fr. an Krediten und Bürgschaften, die das Überleben der Wirtschaft sichern, wurde genehmigt.

Unredliche Versuche

In der Hilfe an die Luftfahrt blieb die Legislative nüchtern. Sie folgte den Schalmeienklängen von Links/Grün, die die Bürgschaften für die Fluggesellschaften an klimapolitische Auflagen binden wollten, nicht. Es ist intellektuell unredlich, unter dem Deckmantel von Corona Umweltanliegen zu propagieren.

Unredlich war auch der Versuch, die Kurzarbeitsentschädigung an ein Dividendenverbot zu knüpfen. Ein derartiger Konnex hätte letztlich das marktwirtschaftliche System in Frage gestellt – ein Ziel von Links/Grün. Die Kurzarbeits­entschädigung ist keine Subvention, sondern eine Versicherungsleistung, für die Prämien bezahlt wurden. Dank dem Ständerat hatte das Anliegen keine Chance.

Als positiv ist schliesslich zu vermerken, dass die Einführung einer Corona-Warn-App für das Handy auf den ordentlichen Gesetzesweg verwiesen wurde. Es stellen sich viele heikle Fragen in Sachen Daten- und Persönlichkeitsschutz, die ­genauer Abklärung bedürfen. Das Risiko, dass eine solche App zum Türöffner eines Überwachungsregimes wird, ist zu gross.

Das gewichtigste Versäumnis der Coronasession betrifft die Frage des Notrechts. Das Vorgehen des Bundesrats wurde kaum ernsthaft in Frage gestellt, und das Parlament übte keinen Druck auf eine möglichst rasche Aufhebung aus. Der Bundesrat selbst denkt vorerst gar nicht daran, das Regime vorzeitig zu lockern.

Dies, obwohl die Eingriffe in die verfassungsmässigen Rechte sehr weit gehen. Der Bundesrat hat seine Notrechtskompetenz extensiv genutzt. Unter Juristen wird darüber diskutiert, ob die Einschränkungen verhältnismässig waren oder nicht. Viele Juristen sehen das Vorgehen kritisch.

Den Bundesrat ficht das jedoch nicht an, offenbar auch das Parlament nicht. Da drängt sich die Frage auf, ob die Schweiz immer noch der Hort der Freiheit ist, als den sie sich gerne sieht. Es ist auch mit Blick auf die direkte Demokratie äusserst bedenklich, dass dieses Thema weder dem Bundesrat noch dem Parlament eine ernsthafte Debatte wert war.

Auch Vorstösse zu einer Beschleunigung der Aufhebung des Lockdown scheiterten. Dabei sind sich offenbar weder ­Exekutive noch Legislative ausreichend bewusst, dass jeder Lockdown-Tag mit enormen wirtschaftlichen Schäden und steigenden Bundesschulden verbunden ist.

Die Schulden werden im laufenden Jahr geradezu explodieren. Der mit der Annahme der Schuldenbremse durch das Volk gestartete, jahrelange und erfolg­reiche Schuldenabbau wird mit einem Schlag zunichtegemacht. Finanzminister Ueli Maurer rechnet für 2020 mit einem Bundesdefizit zwischen 30 und 50 Mrd. Fr. Auch wenn die Spannbreite zeigt, dass es sich dabei nur um eine grobe Schätzung handelt, wird doch klar, dass die sorglosen finanzpolitischen Zeiten des Überflusses vorerst der Vergangenheit angehören.

Das Parlament hat da und dort Millionen aufgestockt und dabei die Warnungen des Finanzministers leichtfertig missachtet. Mit einem gewissen Recht kann eingewendet werden, dass angesichts der enormen Nothilfeausgaben ein paar Millionen mehr nicht entscheidend ins Gewicht ­fallen. Allerdings lässt das altbekannte Feilschen um diese Beträge zugunsten irgendwelcher Klientel erahnen, wie schwierig es sein wird, den Bundeshaushalt später wieder ins Lot zu bringen.

Der Vorschlag, den Schuldenberg einfach stehen zu lassen, zumal die Zinsen nahe null liegen, zeugt von einer lieder­lichen finanzpolitischen Moral. Das Zinsniveau ist nicht auf ewig in Stein ge­meisselt. Sobald die Zinsen steigen, wird ein ­gigantischer Schuldenberg zu einer enormen Last – die in erster Linie die künftigen Generationen zu tragen haben. Es darf nicht sein, dass sich die heutigen Generationen gleichsam zulasten ihrer Kinder bereichern.

Der neue Schuldenberg macht auch klar, dass es in den kommenden Jahren für finanz- und sozialpolitische Ausbauwünsche keinen Spielraum gibt. Im Vordergrund stehen dabei die Sozialversicherungen. In diesem Bereich kennt vor allem die Linke keine Ausbauhemmungen. Jetzt gilt erst recht der Imperativ, dass die Ausweitung der Altersvorsorge oder auch die Überbrückungsrente für ältere Arbeitslose kein Thema sein können.

Auch Energieministerin Simonetta Sommaruga müsste ihre Prioritätenliste, mit dem CO2-Gesetz an der Spitze, dringend überdenken. Das höchst interventionistische und für die Wirtschaft enorm teure Gesetz, mit dem sich der Nationalrat wohl in der Junisession auseinandersetzen wird, gehört aufgeschoben – oder, besser noch, ad acta gelegt. Es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, der notleidenden Wirtschaft neue Belastungen aufzubürden und ineffiziente Subventionsprogramme zu schaffen, erst noch ohne dass damit dem Klima geholfen wird.

Je länger der Stillstand dauert und das Notrecht aufrechterhalten bleibt, desto grösser wird der staatliche Einfluss in der Wirtschaft. Da ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Ruf nach Verstaatlichungen erklingt, weil angeblich letztlich nur noch der Staat helfen kann. Der schlanke Staat, ein zentraler Erfolgsfaktor der Schweiz, gehörte so der Vergangenheit an – dass ­daran gerade linke bzw. grüne Kreise eine kaum verheimlichte Freude haben, braucht nicht speziell betont zu werden.

Ideologische Fesseln

In der schwierigen Lage hat das Parlament in entscheidenden Punkten versagt. Es wäre zu erwarten gewesen, dass es sich zusammenrauft und die Bewältigung der Krise über alle anderen Anliegen stellt. Stattdessen verharrte die Legislative in ihren alten Schemen, die geprägt sind von Klientelpolitik und ideologischen Fesseln. Das betrifft in erster Linie Links/Grün, jedoch auch die bürgerlichen Fraktionen, etwa wenn die SVP über die Aufrechterhaltung der Schliessung von Grenzen die Personenfreizügigkeit aushebeln will.

Das lässt für die weitere Bewältigung der Krise wenig Gutes erahnen. Das ist umso problematischer, als die Schulden noch lange Zeit auf den Bundeshaushalt drücken werden und die Konjunktur wohl nur langsam wieder Fahrt aufnimmt.