Das regulatorische Umfeld bleibt vorteilhaft

Biotech- und Pharmainvestoren können aufatmen. Die kämpferische Rhetorik von US-Präsident Donald Trump gegen zu hohe Medikamentenpreise in Amerika weicht geradezu einem Wohlwollen gegenüber der Branche. Vorhaben wie staatlich verordnete Preissenkungen – ein Worst-Case-Szenario für die Industrie – scheinen für Trump vom Tisch zu sein.

In den USA kosten Medikamente rund doppelt so viel wie in Europa. Schuld ist nach Ansicht von Kritikern das von marktwirtschaftlichen Mechanismen geprägte und gleichzeitig gesetzlich äusserst verworrene Vergütungs- und Leistungssystem. In Europa werden die Preise dagegen von den Staaten diktiert. Länder wie Grossbritannien unterbinden den Herstellern den Marktzugang für einzelne Medikamente, wenn nach ihrer Einschätzung das Verhältnis von Preis und Nutzen nicht stimmt.