Das Risiko der steigenden Inflation

Viele Länder melden die höchsten Inflationsraten seit Jahrzehnten: 6,2% in den USA, 4,2% im Vereinigten Königreich, 5,2% in Deutschland und über 4% in der Eurozone. Einige behaupten, es handle sich um ein vorübergehendes Phänomen. Andere befürchten hingegen, wir würden uns für einen längeren Zeitraum auf erhebliche Preissteigerungen einstellen müssen, getrieben durch die expansive Geldpolitik und steigende Staatsschulden.

Zum Autor Otmar Issing, ehemaliger Chefökonom und ehemaliges Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank, ist Präsident des Center for Financial Studies an der Goethe-Universität Frankfurt.

Einigkeit besteht in beiden Lagern immerhin darüber, dass zumindest einige der Faktoren bald nachlassen oder verschwinden werden, die für den jüngsten Inflationsschub verantwortlich sind. 2020 sind die Preise nur geringfügig gestiegen und in einigen Fällen sogar gesunken, was eine niedrige Ausgangsbasis für den Anstieg 2021 darstellt. Auch der Preisanstieg in Heizöl, Gas, Benzin und Diesel wird meist als vorübergehend betrachtet. Für 2022 ist daher in den meisten Ländern mit einem deutlichen Rückgang der Gesamtinflation zu rechnen.

Auf längere Sicht müssen wir uns allerdings auf höhere Preise für fossile Brennstoffe einstellen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Auch wenn der Preisanstieg für Baumaterialien, Computerchips und Rohstoffe sich nicht endlos fortsetzen dürfte, ist ebenso wenig zu erwarten, dass es zu einer dauerhaften Entlastung kommen wird.

Globalisierung ist nicht zu Ende

Wir haben es immerhin mit einem globalen Problem zu tun. Als China in den Neunzigerjahren vollständig in die Weltmärkte eintrat, drückte die daraus resultierende Flut billiger Waren nicht nur auf die Preise, sondern auch auf die Löhne. Da Gewerkschaften den Verlust von Arbeitsplätzen befürchteten, hielten sie sich mit höheren Lohnforderungen zurück. Doch jetzt lässt dieser Druck nach.

Es wäre ein Fehler zu glauben, dass die Globalisierung zu Ende ist, aber Tatsache ist, dass sich die internationale wirtschaftliche Integration wegen der Coronakrise, des Protektionismus der Regierung Trump und des Rückgangs des chinesischen Arbeitskräfteangebots aufgrund der alternden Bevölkerung des Landes verlangsamt hat. Damit könnte von der globalen Wirtschaft eher anhaltender Inflationsdruck ausgehen als in der Vergangenheit.

Das Argument, der derzeitige Inflationsanstieg sei nur vorübergehend, geht davon aus, dass die Arbeitslosenraten weltweit hoch bleiben und die Gewerkschaften schwach sind. In diesem Fall gäbe es keinen Grund zu erwarten, dass die Löhne deutlich steigen und zu einem anhaltenden Preisanstieg führen.

Am Ende entscheidet die Geldpolitik

Doch das ist möglicherweise nicht der Fall, denn die Weltwirtschaft befindet sich an einem Wendepunkt: Die Bedingungen könnten sich insgesamt von einer deflationären zu einer inflationären Entwicklung hin verändern. Auf nationaler Ebene werden Löhne durch Arbeitskräftemangel in vielen Sektoren in die Höhe getrieben. So hat etwa die Knappheit an Lastwagenfahrern im Vereinigten Königreich zu erheblich höheren Lohnangeboten geführt. Natürlich war der durch die Pandemie verursachte Konjunktureinbruch nicht mit einem normalen Abschwung vergleichbar, sodass abzuwarten bleibt, wie lange es dauern wird, bis sich diese sektoralen Lohnerhöhungen auf die gesamte Wirtschaft ausdehnen.

Am Ende entscheidet ohnehin die Geldpolitik über die Inflationsentwicklung. Kurzfristig können die Zentralbanken nichts tun, um einen durch Faktoren wie steigende Energiekosten verursachten Preisanstieg zu verhindern, und sie sollten es auch nicht versuchen. Es kommt darauf an, dass die Bürger und die Finanzmärkte nicht das Vertrauen in die Entschlossenheit der Zentralbanken verlieren, die Inflation (in der Regel bei etwa 2%) mittelfristig zu stabilisieren.

Bislang hat die Flutung der Finanzmärkte mit Liquidität – besonders durch massive Obligationenkäufe – wesentlich dazu beigetragen, die Preise für Vermögenswerte in die Höhe zu treiben. Die Gefahr besteht nun darin, dass diese Preisinflation in Verbindung mit einer starken Ausweitung der Geldmenge auf die Konsumentenpreise übergreift, die ebenfalls von der stark gestiegenen Staatsverschuldung betroffen sind.

Inflationserwartungen könnten steigen

Die US-Notenbank Federal Reserve und die Europäische Zentralbank (EZB) gehen stets davon aus, dass die heutigen Inflationserwartungen fest auf dem Zielniveau von 2% verankert sind, und die meisten veröffentlichten Inflationserwartungen für die USA und die Eurozone scheinen diese Auffassung zu bestätigen. Doch die massiven Obligationenkäufe dieser Notenbanken verzerren die Markterwartungen.

Anleger mit höheren Inflationserwartungen tendieren dazu, ihre Anleihen zu Preisen an die Zentralbank zu verkaufen, die sie als hoch betrachten. Daher fehlen diese Inflationspessimisten auf den Finanzmärkten, was dazu führt, dass das Thermometer der Inflationserwartungen eine niedrigere Temperatur anzeigt als die tatsächlich gemessene. In der Tat lassen Kommentare von Bürgern, Konsumenten und Arbeitnehmern in vielen Ländern zunehmend Zweifel an der Stabilität der Inflationserwartungen auf dem von den Zentralbanken behaupteten oder gewünschten Niveau aufkommen.

Da die Inflation über viele Jahren aus dem Blickfeld gerückt war, überrascht es nicht, dass sich die Erwartungen an der Vergangenheit orientieren, als überwiegend damit gerechnet wurde, dass die Preisstabilität anhalten würde. Die Glaubwürdigkeit der Zentralbanken spielte eine entscheidende Rolle in der Unterstützung dieser Auffassung. Aber Glaubwürdigkeit kann immer in Frage gestellt werden. Was wäre, wenn die Inflationsraten nach dem erwarteten Rückgang Anfang 2022 wieder steigen und dann für längere Zeit über 2% bleiben? Die Inflationserwartungen könnten sich aus ihrer Verankerung lösen und plötzlich anziehen.

Glaubwürdigkeit des Fed auf Probe gestellt

Dieses Risiko sollte nicht unterschätzt werden, zumal das Thema Inflation fast überall in den Vordergrund getreten ist, was auf einen deutlichen Wandel in der Einstellung der Bürger hinweist. Um es frei nach den Worten des ehemaligen stellvertretenden Fed-Vorsitzenden Alan Blinder zu sagen: Inflation entsteht, wenn Menschen anfangen, über Inflation zu reden.

In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, die Änderungen der geldpolitischen Strategie zu untersuchen, die das Fed und die EZB vorgenommen haben. Mit dem Wechsel zu einem «durchschnittlichen Inflationsziel» strebt das Fed eine Inflation von über 2% an, um die Unterschreitung dieses Ziels in der Vergangenheit auszugleichen. Doch im neuen Umfeld eines wachsenden Inflationsdrucks könnte die Glaubwürdigkeit des Fed auf eine harte Probe gestellt werden.

Traditionelle Modelle im Stresstest

Auch die EZB hat mit ihrer neuen geldpolitischen Strategie signalisiert, dass sie das Erreichen einer Inflationsrate von über 2% wesentlich gelassener sehen wird als in der Vergangenheit. Auch die Glaubwürdigkeit, die sich die EZB über viele Jahre durch ihre Bereitschaft aufgebaut hat, alles zu tun, was nötig ist, um den Wert der Gemeinschaftswährung zu bewahren, könnte nun schnell in Zweifel gezogen werden.

Die Welt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Die Zentralbanken sind mit einem hohen Mass an Unsicherheit konfrontiert, und möglicherweise ist auf ihre traditionellen Modelle nicht länger Verlass. Aber das ist ein Grund mehr, dafür zu sorgen, dass kein Zweifel an ihrer Entschlossenheit besteht, die Stabilität der Währung zu verteidigen. Die Fortsetzung umfangreicher Obligationenkäufe und die Festlegung der Politik für längere Zeiträume durch Forward Guidance sind weniger adäquat denn je.

Copyright: Project Syndicate.