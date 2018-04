Das Risiko Grossaktionär

Es gibt zwei krude Mittel, wie ein Staat einem anderen wirtschaftlich schaden kann. Entweder er führt Zölle ein, oder er verhängt Wirtschaftssanktionen. Die USA haben in den letzten Wochen beides getan. Bei den Zöllen steht China im Visier, die neuesten Sanktionen hingegen richten sich gegen Russland, konkret gegen Personen, die Präsident Wladimir Putin nahestehen. Neu sind US-Sanktionen gegen Russland nicht. Wegen der Annexion der Krim-Halbinsel, aber auch der Beteiligung im Syrienkonflikt ist Russland längst geächtet.

Die verschärften Massnahmen der USA sind aber insofern speziell, als sie zahlreiche kotierte Unternehmen betreffen, die von den superreichen Russen teilweise oder ganz kontrolliert werden. Deshalb rückten in der Schweiz auch Sulzer (SUN 106.5 0.38%), OC Oerlikon (OERL 15.72 2.41%) und Schmolz + Bickenbach (STLN 0.733 0%) in den Fokus, wo Victor Vekselberg über seine sanktionierte Renova beteiligt ist. Vor allem Sulzer hat ein Problem, geht es aber offensiv an.

Solche Wirtschaftssanktionen stellen Unternehmen vor Probleme, was die Geschäftsaktivität, aber auch die Finanzierung angeht. Denn wer als Allererster handelt, sind die Banken, die sich gegenüber den USA und ihren Sanktionen aus Angst vor saftigen Bussen schadlos halten wollen.

Für Aktionäre zeigt das Beispiel, dass es durchaus von Bedeutung ist, wer grosse oder bestimmende Anteile am Unternehmen hält. Gerade wenn die dominanten Investoren aus Russland oder China stammen, wo Reichtum immer auf eine enge Beziehung zum Staat hindeutet, sollten Anleger achtgeben. Letztlich zeigt die Absage der Börsengänge Gategroup und Swissport: Investoren war es nicht wohl, sich mit dem chinesischen HNA-Konzern ins selbe Bett zu legen. Eine gute Entscheidung.