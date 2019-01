Das Risk-Portfolio jetzt für alle

Wir haben auf Sie gehört. Seit Jahren treten Leser mit der Bitte an uns heran, ob wir sie nicht noch enger in ihren Anlageentscheiden unterstützen könnten. Besonders das beliebte und erfolgreiche FuW-Risk-Portfolio wird immer wieder ins Spiel gebracht. Daraus ist die Idee entstanden, das FuW-Risk-Porfolio als kotiertes Zertifikat herauszugeben.

In einer Umfrage auf unserer Website haben wir uns bei den Lesern erkundigt, ob sie das auch wünschen. Die Frage, ob sie es gut fänden, mit einem strukturierten Produkt ins FuW-Risk-Portfolio investieren zu können, haben 79% mit Ja beantwortet. Dass wir nicht selbst als Emittent auftreten können, haben wir schnell herausgefunden. Deshalb schrieben wir das Emissionsmandat bei allen wichtigen Banken aus. Das Interesse war gross.

Ganz wichtig ist uns, dass das Produkt für die Anleger günstig ist. Schliesslich kritisieren wir ja oft versteckte und überhöhte Gebühren. Dazu sollte der Emittent viel Erfahrung mitbringen. Nach hartem Wettbewerb hat sich Leonteq (LEON 46.74 0.52%) als unser Partner durchgesetzt. Einzig mit einer Verwaltungsgebühr von insgesamt 0,7% und ohne Performance- oder andere Gebühren, sind wir stolz, Ihnen das Zertifikat günstig anzubieten.

Für das Zertifikat gelten genau die gleichen Spielregeln wie bisher in der Zeitung: Der Anlagehorizont ist langfristig, einmal pro Quartal wird umgeschichtet, und Wechsel sind in gewohnter FuW-Manier unabhängig. Dabei dürfen Entscheide aus strategischen Überlegungen ruhig auch mal von der Empfehlung des jeweiligen Redaktors zu einer Aktie abweichen. Genau so ist es uns gelungen, in den letzten 23 Jahren den SPI (SXGE 10525.14 1.12%) wie auch den MSCI World zu schlagen. Ich hoffe, Sie haben Freude an unserem Zertifikat.