Das sind die Aktien für das Biden-Portfolio

Noch sind die Würfel nicht gefallen. Doch wenn Joe Biden den Vorsprung in den Umfragen in Wählerstimmen ummünzen kann, wird er am 3. November zum nächsten Präsidenten von den USA gewählt. Der demokratische Herausforderer liegt nicht nur landesweit zehn Prozentpunkte vor Amtsinhaber Donald Trump, sondern auch in entscheidenden Swing-States wie Wisconsin, Pennsylvania sowie Michigan – und sogar in der republikanischen Bastion Florida – hat er die Nase vorn.

Für die Demokraten könnte es gar noch besser kommen. Es lockt ein «blauer Tsunami». Laut dem Onlineportal PredictIt hat die Partei gute Chancen, auch den Senat zu erobern. Damit würden sie beide Kammern der Legislative und die Exekutive kontrollieren. Einer Umsetzung des Wirtschaftsprogramms von Biden stünde nicht mehr viel im Weg – mit einschneidenden Konsequenzen für Anleger. Biden hat angekündigt, die Steuern zu erhöhen und strengere Regulierung durchzusetzen. Für Aktionäre sind das wenig rosige Aussichten. Gewinner gibt es bei einer Biden-Präsidentschaft aber auch an Wallstreet. Hier ist eine Auswahl.