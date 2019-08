Das sind die sturmresistenten Schweizer Aktien

Die erhöhte Nervosität an den Finanzmärkten schlägt sich auch in der Performance von Schweizer Einzeltiteln nieder. In der zurückliegenden Handelswoche haben heftige Abschläge im zweistelligen Prozentbereich in den Aktienkursen von AMS, Meyer Burger, Aryzta oder Santhera tiefe Spuren hinterlassen. Anleger scheinen nicht bereit, in unsicheren Zeiten vergleichsweise risikoreiche Engagements einzugehen. Im Leitindex SMI litten Richemont und Swatch Group wegen anhaltender Unruhen im wichtigen Absatzmarkt Hongkong stark.

Der Leitindex SMI erlebte im Verlauf der letzten Woche eine wilde Achterbahnfahrt, ganz der globalen Marktstimmung entsprechend: Der Dow Jones hatte am Mittwoch seinen schlechtesten Tag des Jahres. Dank einem Schussspurt am Freitag beendete der SMI die Handelswoche bloss mit einem kleinen Minus.