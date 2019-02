Das Struki-Portfolio für 2019

Manuel Dürr Executive Director, Head of Public Solutions, Leonteq Securities

Tracker-Zertifikat auf den FuW-Risk-Portfolio Index



Seit der Lancierung im März 1995 hat das FuW-Risk-Portfolio den Swiss Performance Index deutlich geschlagen. Das Zertifikat gibt nun erstmals Zugang zur Strategie der grössten Wirtschaftsredaktion der Schweiz. Valor: 37270457

Twin-Win-Kapitalschutzprodukt auf Amazon

Das Produkt offeriert einen 100%-Kapitalschutz in Dollar über eine fünfzehnmonatige Laufzeit. Darüber hinaus profitiert der Anleger eins zu eins an steigenden beziehungsweise fallenden Notierungen von Amazon, solange die Aktie im Korridor zwischen 72 und 128% der Anfangsfixierung notiert. Valor: 43895320

Bonuszertifikat auf Roche GS

Das Bonuszertifikat bietet eine 150%-Partizipation an steigenden Kursen des Roche-Genussscheins. Das ursprünglich eingesetzte Kapital ist geschützt, sofern Roche GS das Niveau von 167.44 Fr. weder berühren noch unterschreiten. Valor: 41958243

Dieses Interview erschien in der FuW-Beilage «Strukturierte Produkte» vom 19. Januar 2019. »Die vollständige Beilage finden Sie hier.

Tracker-Zertifikat auf Swissquote Cannabis Portfolio

Der legale Handel mit Cannabis-Produkten nimmt rasant zu. Viele Anleger betrachten die Legalisierung des Handels mit Marihuana-Produkten als eine milliardenschwere Chance. Die Wachstumsaussichten der beteiligten Unternehmen sind enorm. Das Zertifikat bietet einen diversifizierten Zugang zu diesem Thema. Valor: 37270432

Tracker-Zertifikat auf Swissquote Norwegian Fishing Portfolio

Lachs dominiert den Fischmarkt in der Schweiz. Die Begeisterung für den «Salmon» ist jedoch kein eidgenössisches Phänomen. Rund um den Globus nimmt der Verbrauch stetig zu. Mit dem Tracker-Zertifikat können Anleger davon profitieren. Valor: 43469501

Sinah Wolfers Head Sales Strukturierte Produkte, Luzerner Kantonalbank

100% Kapitalschutz auf Zurich Insurance in US-Dollar

100% Kapitalschutz per Verfall mit Eins-zu-eins Partizipation an Zurich Insurance Group (ZURN) in Dollar. Die Chance besteht darin, das Renditepotenzial von ZURN ohne Aktienrisiko uneingeschränkt auszuschöpfen. Der Einsatz: Verzicht auf Dividendenzahlung sowie Dollar als Anlagewährung. Valor: 38907509

BRC auf SMI, Euro Stoxx 50 und S&P 500 mit europäischer Barriere

Die aktuelle Rendite bis Verfall Ende 2019 beträgt knapp 6,5%. Der Abstand zu der nur bei Verfall beobachteten Barriere beläuft sich derzeit auf 23%. Das ist ein komfortabler Risikopuffer. Valor: 38907463

Autocallable BRC auf Zentralschweizer Aktien

Coupon von 7,25% p.a., der erstmalig im November 2019 zur vorzeitigen Rückzahlung beobachtet wird. Eine Investition mit Risikopuffer in die Aktien von drei Zentralschweizer Unternehmen: Partners Group, Schindler und Sika. Valor: 38907436

Softcallable BRC auf Nestlé, Novartis und Roche

Nestlé, Novartis und Roche ist die bei den Anlegern beliebteste Basiswertkombination (vgl. Seite 4). Noch ein Jahr Laufzeit und derzeit eine hohe Rendite bis Verfall von gut 9%. Valor: 38907492

Tracker auf den Global Cash Cows Basket

Der Basket umfasst Titel mit hoher Krisenresistenz und einer nachhaltigen Ausschüttungspolitik, die auch bei anhaltend tiefen Rohstoffpreisen, einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums in China und weiteren Währungsverschiebungen einen stabilen Cashflow in Aussicht stellen. Bei diesem durch die Zürcher Kantonalbank emittierten Tracker nimmt die Luzerner Kantonalbank die Rolle des Investmentmanagers wahr. Valor: 42978951

Curdin Summermatter Leiter Verkauf Strukturierte Produkte, Zürcher Kantonalbank

Tracker-Zertifikat ZKB-Jahresfavoriten 2019

Die Basiswerte wurden durch das mehrfach ausgezeichnete Research der Bank selektiert. Die ZKB-Jahresfavoriten haben über die letzten vier Jahre eine kumulierte Outperformance von über 30% zum SPI erzielt. Erster Handelstag: 28. Januar 2019. Valor: 42979160

Kapitalschutz mit Partizipation an Negativperformance des S&P 500

Rückzahlung in US-Dollar per Verfall in jedem Fall mindestens 95%, plus allfällig ein Performancebeitrag aus der Optionskomponente. Der Anleger profitiert im Umfang von 131% an der negativen Entwicklung des Index bis 1196. Notiert dieser in der zweijährigen Laufzeit einmalig unter der Barriere von 1196, verfällt die Optionskomponente. Valor: 41690722

Autocallable Reverse Convertible auf Schweizer Aktien

Garantierter Coupon von 4% p.a. Ausübungspreis bei Emission im Februar 2018 bei 70% festgelegt. Keine Barriere, referenziert auf Richemont, CS, LafargeHolcim, Novartis und Zurich Insurance. Valor: 41689830

Tracker-Zertifikat mit Hebel auf Volatilitätsdispersion

Der Tracker ermöglicht dem Anleger eine Long-Position in Aktienvolatilität, ohne dass er mit allfällig wertlosen Optionsprämien konfrontiert wird. Das Produkt referenziert per Verfall auf die Differenz («Dispersion») zwischen der realisierten Volatilität des Euro Stoxx 50 und einem Aktienbasket. Ist der Dispersions-Level per Verfall höher als bei Emission, resultiert eine positive Rückzahlung. Valor: 39940998

Lock-in BRC auf Schweizer Qualitätsaktien

Das Zertifikat On Worst of LafargeHolcim, Lindt & Sprüngli, Swiss Life zahlt garantierten Coupon von 3% p.a. bei zweijähriger Laufzeit. Sicherheitspuffer in Form einer Barriere (56%) und gleichzeitig ein Lock-in Feature bei 103%. Valor: 38046482

Stefan Weber Public Distribution Structured Products, Credit Suisse

Open-End-Tracker-Zertifikat CS Swiss Equity with Enhanced Collar Overlay Index in Franken

Die Idee hinter der Enhanced-Collar-Strategie ist es, das Verlustrisiko des Anlegers im Falle von Marktkorrekturen zu reduzieren, ohne vollständig auf das Aufwärtspotenzial des Aktienmarktes verzichten zu müssen. Valor: 37357577

Open-End-Tracker-Zertifikat CS Millennials’ Values Index in Euro

Bei der Portfoliozusammenstellung spielen vermehrt Nachhaltigkeitsaspekte eine Rolle. Dieses Zertifikat auf einen CS-Supertrend umfasst nur Aktien, die bestimmte ESG-Mindestanforderungen erfüllen. Valor: 35832628

Outperformance-Bonuszertifikat Credit Suisse/UBS in Franken

Dieses Zertifikat bietet Anlegern eine Partizipation von 200% an der Wertenwicklung der beiden Grossbanken. Sofern keine Aktie die Barriere von 63% berührt, wird per Verfall mindestens der Bonus-Level zurückgezahlt. Valor: 42119737

Callable BRC Nestlé/Roche/ Novartis, 7% p.a., in Franken

Die drei Schwergewichte innerhalb des Schweizer Blue-Chip-Index SMI haben sich 2018 im Vergleich zum Gesamtmarkt gut geschlagen. Diese Anlage aus dem neuen Jahr zahlt einen Coupon von 7% p.a. mit einer 65%-Barriere. Valor: 42119811

USD Floored Floater, Minimum-Coupon 2,65% p.a.

Dieser Floored Floater zahlt vierteljährlich einen variablen Coupon in Höhe des 3-MonatsUS-Dollar-Libor (mindestens 2,65% p.a.). Anleger können somit von allenfalls steigenden Dollarzinsen profitieren. Valor: 31562208