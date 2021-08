Das Trauerspiel von Afghanistan

Was die Geheimdienste und die Generalstäbe den westlichen Spitzenpolitikern über Afghanistan all die Jahre «top ­secret» berichtet haben, wissen wir nicht. Ebenso wenig, ob die Politik diese Dossiers las, verstand und ernstnahm. Der Gesichtsverlust, den sich die westliche Welt derzeit am Hindukusch leistet, lässt eher befürchten, dass in den Spitzenpositionen der entscheidenden Staaten keine ungeschminkte Klarheit über die Lage bestand. Oder dass störende Botschaften verdrängt wurden.

Dabei bräuchte es nicht einmal (nur) das gründliche Studium jedes Memorandums. Mindestens so wichtig wäre eine gewisse historische und kulturelle Grundierung, um sich bei einer solchen gigantischen, nunmehr gigantisch gescheiterten Intervention wenigstens der Risiken und Umstände etwas bewusster zu sein. Wer die Geschichte nicht versteht, verurteilt sich dazu, Fehler zu wiederholen.

Churchill wusste es und . . .

Dem einstigen aliierten Kommandeur in Afghanistan zum Beispiel, dem amerikanischen General Stanley A. McChrystal, mag beim – vorbildlichen – Studium der Historie gedämmert haben, dass er eine «mission impossible» anführte. Was die Berufspolitiker in Washington zu seinen Rapporten hinter geschlossenen Türen wirklich gesagt haben, wer weiss es. Der General soll sich beim täglichen Dauerlauf mittels iPod Texte von Winston Churchill angehört haben. Der tat 1897 als junger Mann in der Gegend Dienst, im heutigen Pakistan.

Churchill war standesgemäss blasiert, beseelt von der britischen Empire-­Mission, völlig unangekränkelt von Zweifeln am Kolonialherrentum; er schrieb ­blumig und ohne vertiefte Kenntnis von Land und Leuten – und dennoch traf er hellsichtig den Nagel auf den Kopf.

So schilderte er ein wildes Land, «where every man is a soldier», wo Stamm gegen Stamm Krieg führt – und immer alle Stämme gegen jeden Fremden, wo Aufruhr Alltag und der Preis menschlichen Lebens gering ist, wo jede Form von Gesetz (ausser dem des Stärkeren) und Autorität verlacht wird. Churchill schrieb besonders verächtlich über damals bereits auftretende Taliban, die durchs Land ziehen und sich auf anderer Leute Kosten ernähren.

Kurz: Er warnte vor Stammeskriegern mit vorzeitlichem Seelenkorsett und neuzeitlichen Waffen. Heute verfügen Männer dieses Schlages über ein Arsenal des 21. Jahrhunderts, hinterlassen von der Operettenarmee des dem westlichen Publikum vorgegaukelten und prompt kollabierten «Staats» Afghanistan.

Die Briten wenigstens hätten es also wissen müssen, auch ohne Lektüre Churchills. Sie hatten in drei Kriegen, 1839/42, 1880 und 1919, ihre Erfahrungen in Afghanistan gemacht. London war es darum gegangen, das Kronjuwel Indien abzusichern vor dem Drang der russischen Zaren, über Zentralasien an den Indischen Ozean vorzustossen, das «Great Game», wie dieses geostrategische Schachspiel genannt wurde.

Die Deutschen hätten es auch ahnen können. Ab und zu ein Gedicht von Theodor Fontane (1819 bis 1898) zu lesen, mag altbacken wirken, doch der Erkenntnisgewinn ist just jetzt grösser als derjenige, der aus schwammigen regierungsamtlichen Erklärungen mit Mühe zu destillieren ist (vom sprachlichen Gefälle ganz zu schweigen). Eine wenig bekannte Ballade Fontanes trägt den Titel: «Das Trauerspiel von Afghanistan».

Darin setzt er das Debakel der Briten von 1842 lyrisch um. General Elphin-stone musste damals mit Truppen und Tross aus Kabul abziehen, um sich in der Garnison Jalalabad in Sicherheit zu bringen. Dort kam nur ein einziger Mann an, ein Stabsarzt, und berichtete: «Wir waren dreizehntausend Mann, von Kabul unser Zug begann, Soldaten, Führer, Weib und Kind, erstarrt, erschlagen, verraten sind. Zersprengt ist unser ganzes Heer, was lebt, irrt draussen in Nacht umher.»

Nach den Briten scheiterten, in frischer Erinnerung, auch die Sowjets in ­Afghanistan. Ein Stück weit, weil die Amerikaner den Widerstand alimentiert hatten, doch auch sonst wäre das Expeditionskorps des roten Imperiums dort mit der Zeit ausgeblutet. Als die Sowjets nach zehn Jahren abzogen, überschritt am 15. Februar 1989 als letzter Mann der geschlagene und bedrückte General Boris Gromow den Grenzfluss Amudarja.

Die Amerikaner genossen zwar die Demütigung, lernten jedoch nichts daraus. Das von Moskau installierte Marionettenregime unter Mohammed Nadschibullah hielt drei Jahre, bevor ihn die Taliban stürzten und umbrachten.

. . . de Gaulle hätte es geahnt

Es ist richtig, dass das letzte Wort nicht Offiziere haben (auch nicht Epidemio­logen, en passant), sondern Regierungen. Doch auf Troupiers – oder Literaten – zu hören, stünde Politikern gut an. Dieser Tage schrieb ein ehemaliger Bundeswehr-Oberst, der in Afghanistan gedient hatte, in der «Frankfurter Allgemeinen»: «Ein Afghane definiert sich ausschliesslich über seine Familien- bzw. Stammeszugehörigkeit; Individualismus ist unbekannt» – siehe Churchill. Und: «Innerlich verachten uns diese Menschen.» Tja.

Charles de Gaulle, General und hochbelesen, wäre Afghanistan nicht passiert. Der hatte ja zeitig erkannt, dass Frankreich in Algerien nur verlieren konnte.