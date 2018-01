Das unsichere Comeback des Öls

Nun, da die Weltwirtschaft nahezu überall Fahrt aufnimmt, keimt auch bei den Ölproduzenten zunehmend die Hoffnung, dass die jüngste Erholung des Ölpreises andauert.

Zum Autor Mohamed A. El-Erian ist Chefökonom von Allianz.

Wenn sich diese Hoffnung allerdings erfüllen soll, werden die Produzenten nicht nur Dinge kontrollieren müssen, die in ihrem Einflussbereich liegen (durch Aufrechterhaltung der Produktionsdisziplin). Auch andere Faktoren (etwa die Produktion von Schieferöl und der Dollarkurs) werden sich in ihrem Sinne entwickeln müssen.

Vor nur etwas mehr als drei Jahren wurde Öl (die Sorte WTI) über 100 $ pro Fass gehandelt. Anfang 2016 jedoch stürzte der Preis auf ungefähr 30 $ ab. Dies aufgrund einer Kombination aus schleppender Nachfrage, alternativem Angebot (besonders Schieferöl und Schiefergas aus den USA) und einem neuen Produktionsparadigma der Opec, in dessen Rahmen sich das Kartell unter der Führung Saudi-Arabiens als «Swing-Produzent» zurückzog.

Im Gefolge des anschliessenden Einbruchs des Exporterlöses und der Haushaltseinnahmen bediente sich die Opec eines neuen Ansatzes auf Grundlage eines modernisierten Produktionsabkommens, das zwei Hauptmerkmale aufwies: grössere Flexibilität für Länder mit besonders komplexen Bedingungen (wie etwa Libyen) und die Einbeziehung von Nicht-Opec-Staaten, vor allem Russlands.

Gemeinsam führten Opec- und Nicht-Opec-Länder einen Mindestpreis ein, von dem aus sich der Ölpreis nach oben entwickeln konnte. Nun, da das globale Wachstum anzieht und geopolitische Unsicherheiten entstehen (die die Förderleistung in einigen ölproduzierenden Ländern beschränken könnten), ist der Ölpreis wieder auf 60 $ pro Fass gestiegen.

In einem günstigen Kreislauf

Die derzeit zu verzeichnende globale Wachstumsphase ist für den Preis von Öl (und anderen Rohstoffen) besonders vorteilhaft, weil sie synchron, real und zunehmend selbstverstärkend verläuft.

Angetrieben wird sie durch die gleichzeitige Erholung in den systemisch bedeutsamen Volkswirtschaften Europa, Japan, den USA und in den Schwellenländern. Ihre Grundlage bildet der dauerhafte Anstieg der wirtschaftlichen Aktivitäten, nicht nur finanztechnische Operationen.

In Anbetracht dessen beginnt der Wachstumsschub von heute einen positiven Kreislauf von Verbrauch, Investitionen und Handel in Gang zu setzen. Diese Dynamik könnte noch weiter an Fahrt aufnehmen, wenn die jüngsten wachstumsfreundlichen Massnahmen in den USA und die endogene Genesung in Europa von Strukturreformen, einem ausgewogeneren Nachfragemanagement und verbesserter politischer Koordination auf internationaler Ebene gestützt werden.

Tatsächlich haben sich die Abwärtsrisiken für den Ölpreis von der Nachfrage- auf die Angebotsseite verschoben. Ein höherer Ölpreis untergräbt tendenziell die Produktionsdisziplin in der Opec, besonders durch Mitglieder (wie Nigeria und Venezuela), die in der Vergangenheit auf höhere Einnahmen zur Linderung schwieriger Haushaltsbedingungen drängten, dies auf Kosten anderer Mitgliedländer (wie Saudi-Arabiens und der Emirate).

Diese Tendenzen erschweren die Koordination mit Nicht-Opec-Staaten. Berücksichtigt man noch die aufgrund des höheren Preises wachsende Produktion aus alternativen Quellen (am folgenreichsten aus Schiefer), sind die vorteilhaften Nachfrageeffekte damit aufgewogen, wenn nicht gar überlagert.

Wohin tendiert der Dollar?

Doch mit einigen geringfügigen Änderungen der aktuellen Vereinbarung sollten die Opec-Mitglieder in der Lage sein, ihre kollektive Produktionsdisziplin zu bewahren, vorausgesetzt, der Wille dazu besteht.

Es wird möglicherweise schwieriger, Nicht-Opec-Länder im Zaum zu halten, aber mit wohlüberlegten Verhandlungen, die auch Erkenntnisse der Spieltheorie berücksichtigen, ist auch das möglich.

Im Hinblick auf die Faktoren, die sich in geringerem Ausmass unter der Kontrolle der Ölproduzenten befinden, präsentieren sich die Aussichten weniger hoffnungsvoll.

Die Abwertung des Dollars – der 2017 handelsgewichtet 10% verloren hat – hat zu einem Anstieg des Ölpreises beigetragen, aber diese Entwicklung wird wahrscheinlich zum Stillstand kommen und sich anschliessend teilweise umkehren.

Um das zu vermeiden, werden Europa und Japan die Markterwartung weiterhin sowohl insgesamt als auch – noch wichtiger – gegenüber den USA zu übertreffen haben.

Ausserdem müssten die Europäische Zentralbank und die Bank of Japan rascher als von den Märkten erwartet ihre Geldpolitik straffen – einschliesslich einer beschleunigten Drosselung ihrer umfangreichen Wertpapierkäufe.

Unsicherheitsfaktor Schiefer

Schliesslich besteht noch die Herausforderung durch die steigende Ölproduktion aus Schiefergestein. Tatsache ist, dass die traditionellen Ölproduzenten wenig tun können, um der wahrscheinlichen Reaktion der Schieferölproduzenten auf einen höheren Preis entgegenzuwirken.

Angesichts dessen wären die Ölproduzenten gut beraten, den jüngsten Anstieg des Ölpreises als zeitweiligen Geldsegen und nicht als dauerhafte Angelegenheit oder gar als Trend zu betrachten, der sich in diesem Jahr noch verstärken dürfte – es sei denn, es kommt zu einem erheblichen geopolitischen Schock.

Das heisst, die Produzenten sollten der Versuchung widerstehen, ihre höheren Einnahmen für neue wiederkehrende Ausgaben zu verwenden. Und sie sollten rasch agieren, um ihre kollektive Disziplin wieder zu stärken und damit die Gefahr einer chaotischen Situation zu minimieren, die die hart erarbeiteten Gewinne der letzten Jahre zunichtemacht.

