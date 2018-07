Das unsichtbar gewordene Kapital

Die Wirtschaft entfernt sich vom Materiellen, wird «immaterieller». Unternehmen investieren immer häufiger in Produktionsmittel, die nicht mit den Händen zu fassen sind. Statt in den Kauf von Maschinen wird vermehrt in Forschung, Entwicklung und Design wie auch in Organisationsmethoden, Marken und Software investiert.

Nach Schätzungen der Ökonomen Jonathan Haskel und Stian Westlake sind die Ausgaben für solche immateriellen Investitionsgüter rapid gestiegen. Besonders für Forschung und Organisationsentwicklung haben die US-Unternehmen Hunderte von Milliarden Dollar aufgewendet. In den Industrieländern liegen die immateriellen Investitionen damit nun vor den physischen Anlagegütern.