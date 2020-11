Das wichtigste Argument für Aktien

Es ist die Gretchenfrage für Anleger: Sind Aktien zu teuer geworden? Die Bewertungen an den Börsen sind auf den ersten Blick sehr hoch. Für den US-Leitindex S&P 500 notiert das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) über 25, so weit oben wie zuletzt in der Dotcom-Blase im Jahr 2000. Das gilt auf Basis der erwarteten Gewinne in den nächsten zwölf Monaten.

Doch gleichzeitig ist keine renditeträchtige Alternative zu Aktien in Aussicht. Die Renditen von liquiden Anleihen notieren vielerorts auf einem tiefen Niveau. Bonds werden von Experten zum Vergleich herangezogen, um die Attraktivität von Aktien zu bewerten. So lässt sich eine Risikoprämie für Aktien berechnen, gemessen als Differenz zwischen der erwarteten Aktienrendite und der sicheren Verzinsung für Staatsanleihen.

Die Kompensation für das Aktienrisiko zu messen, ist nicht trivial. Denn der künftige Ertrag an der Börse ist unsicher und kann auf unterschiedliche Weise geschätzt werden. So lässt sich das KGV verwenden – der Kehrwert ist die Gewinnrendite, die mit der Anleihenrendite verglichen wird. Auch der freie Cashflow, die Dividende oder ein langfristiges Gewinnniveau können zur Berechnung der Risikoprämie herangezogen werden.

Analysten von Société Générale gehen einen anderen Weg. Sie verwenden ein Stufenmodell, um für einzelne Länder die Gewinnrendite auf lange Sicht zu schätzen. In einer ersten Stufe werden für die nächsten Jahre Analystenschätzungen ­herangezogen, danach der historische Durchschnitt des Gewinnwachstums und auf lange Frist das bisherige Wirtschaftswachstum des Landes.

Staatsanleihen unattraktiver

Demnach weisen die meisten Aktienmärkte eine Risikoprämie auf, die relativ zur Vergangenheit attraktiv aussieht. Die Schätzungen für die Aktienrenditen sind zwar vielerorts gesunken, aber die Renditen der Staatsanleihen sind noch stärker zurückgegangen.

Besonders in den Industrieländern sind die Risikoprämien deutlich höher als im historischen Durchschnitt. Auf Platz eins rangiert der deutsche Aktienmarkt – dort liegt die Differenz zwischen geschätzter Aktienrendite und dem Marktzins der Staatsanleihen mit 7,9 Prozentpunkten (Pp) mehr als doppelt so hoch wie in der Vergangenheit. Dagegen notieren die Prämien in Schwellenländern oft nur wenig höher als im Mittel oder liegen gar darunter. Die Verzinsung von Anleihen ist dort tendenziell weniger stark gesunken.

Auch Schweizer Aktien bieten relativ zu den vergangenen Jahren viel Risiko­prämie. Die defensivere Ausrichtung des Marktes – ein Übergewicht von Pharma und Nahrungstiteln – erklärt wohl, warum andere europäische Länder nun eine höhere Prämie bieten. Die langfristige Rendite auf schweizerische Titel wird von SocGen auf 5,4% geschätzt – so viel wie auch vor der Coronapandemie. Die Bondrendite beträgt –0,4%.

In den USA liegt die Prämie zwar ähnlich hoch wie in der Schweiz, aber der Abstand zum historischen Durchschnitt ist kleiner. Dort rentieren Aktien nun 6,2%, die Anleihenrendite ist 1%. In den USA zeigt sich der Effekt fallender Marktzinsen besonders stark: Vor einem Jahr lag die Aktienrendite noch bei 6,8% – gleichzeitig zahlten Bonds damals aber 1,9%. Die Prämie ist so, trotz teurerer Aktien, von 4,9 auf 5,2 Pp gestiegen.

Nicht nur die Staatsanleihen der Industrieländer sind gegenüber Aktien wenig rentabel – auch Unternehmensanleihen sind vergleichsweise niedrig verzinst. In der Vergangenheit boten US-Aktien im Durchschnitt eine Prämie von 2,8 Pp zu Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade). Nun schätzt SocGen, dass die Risikoprämie auf 4,3 Pp gestiegen ist.

Russische Prämie ist niedrig

In Schwellenländern wie Russland ist der Griff zu Aktien nicht so eindeutig zu empfehlen. Russische Valoren rentieren in ­absoluten Zahlen zwar höher als solche in Industrieländern – SocGen nimmt dort eine Aktienrendite von 8% an. Doch gleichzeitig rentieren die Staatsanleihen dort fast 6%. Die aktuelle Prämie von 2,2 Pp erscheint im Vergleich zur Vergangenheit unattraktiv.

Nach dieser Rechnung ist der chinesische Aktienmarkt am unattraktivsten: Vor einigen Jahren bot die dortige Börse gemäss SocGen noch eine Prämie von 13 Pp gegenüber Anleihen. Doch nun ist die Risikokompensation mit 5,3 Pp niedriger als in der Schweiz.

Am chinesischen Beispiel zeigen sich die Probleme des Ansatzes von SocGen: Der Aktienmarkt Chinas hat sich stark gewandelt, er ist liquider geworden, und das Risikoprofil hat sich verändert. Eine niedrigere Prämie könnte damit angemessen sein. Doch gleichzeitig wird die Rendite der Aktien wohl überschätzt. Das sehr hohe Wirtschaftswachstum der Vergangenheit wird in die Zukunft fortgeschrieben – doch selbst Optimisten erwarten eine massive Verlangsamung des chinesischen Wachstums in den nächsten Jahren.

Risikoprämien sind ein nützliches Mass, um die Attraktivität von Anlage­klassen miteinander zu vergleichen. Zwar sind sie nicht ohne Tücken. Aber für die Industrieländer ist klar: Es müsste viel schieflaufen, damit Aktien auf lange Sicht nicht die Rendite von Anleihen schlagen.