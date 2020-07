Das Zubehör der Ferien

Ferien sind ein kleinbürgerliches Utensil – so sagte es, wortwörtlich vor bald dreissig Jahren in Brüssel, ein Schweizer Spitzendiplomat. Ein Aristokrat in Stil und Geist (wiewohl nicht dem Namen nach), den die Wonnen verbaler Florettgefechte und nächtlichen Verhandlungsschachs offensichtlich erfüllten. Diese Koketterie spiegelt auch den Exklusivitätsverlust von Ferien: Bis ins 19., ja weit ins 20. Jahrhundert hinein waren arbeitsfreie Wochen ein Privileg von Adel und hablichem Grossbürgertum. Man musste es sich leisten können, Geld und Zeit unproduktiv irgendwo in einer Sommer­frische, auf einer Städtetour oder, zunehmend, im Champagnerklima der Alpen zu verbringen.

Der Zudrang breiter, stets kaufkräftigerer, eben in den Mittelstand auf­rückender Massen hat den einstigen Luxus zur «Commodity» entwertet. Wer sich degoutiert vom gemeinen Volk abheben will, wie zweifellos der zitierte hohe Staatsdiener, bleibt vor lauter Degout im privaten Refugium oder, in letzter Konsequenz, sogar am Schreibtisch. Umkehr der Verhältnisse: Wenn sich der Plebs vom Erwerbsleben beurlauben lassen und verreisen kann, ziehen sich vormals Privilegierte in die Arbeitswelt zurück: Pflicht als Musse, als adlige Attitüde. Ein Extremfall, gewiss, doch er illustriert schön: ohne Arbeit keine Ferien.

Gemeint ist die Arbeit, wie sie sich im Gefolge der ­industriellen Revolution entwickelt hat. Gemeint sind Ferien, wie sie mit der Modernisierung, dem Aufbau der Verkehrsinfrastruktur, der Urbanisierung und dem wachsenden Wohlstand ganz allmählich erstritten wurden – die Verkürzung der Arbeitszeiten und bezahlter Urlaub waren stets Kernanliegen der Gewerkschaften. Der Industrielle Henry Ford (F 10.01 1.62%), kein Freund der Gewerkschaften, erkannte übrigens in den Zwanzigerjahren als einer der ersten Arbeitgeber, dass sein Personal aus­reichend Geld und Zeit haben musste, um auch zu seiner Kundschaft zu werden. So kürzte er die Arbeits­pensen und erhöhte die Löhne.

Urlaub kommt von erlauben

Erfunden haben’s freilich die Römer, wenngleich nicht im modernen Sinn. Ferien – «feriae» – waren heilige Festtage, an denen alle Geschäfte ruhten. Die Schweizer von heute stehen in dieser Tradition; sie «gehen in die Ferien», Deutsche und Österreicher dagegen «fahren in den Urlaub»; dort bezieht sich der Begriff Ferien auf Schulferien. Bleiben wir eidgenössisch beim feier­licheren lateinischen Erbe; Urlaub kommt von erlauben und ist hierzulande eher militärischer Sprach­gebrauch. Allerdings ist Urlaub präziser: Arbeitnehmer brauchen die Erlaubnis des Arbeitgebers, um sich ein paar Tage oder Wochen zu erholen, Unternehmer und Selbständige müssen es sich erlauben können, nach Massgabe des Geschäftsgangs.

Für die besseren Kreise in der antiken Welt gab’s auch bereits den Sozius der Ferien: das Verreisen. Eine gewisse Infrastruktur von Herbergen, Transport zu Land und zu Wasser war vorhanden, und aus dem alten Griechenland sind «Periegeten» verbürgt: Verfasser von Reiseführern. Erhalten ist etwa Pausanias’ «Beschreibung Griechenlands» (2. Jhdt.). Das planvolle Unterbrechen des Alltags, verbunden mit dem Besichtigen fremder Länder und Städte, ist eine Errungenschaft hoch entwickelter Zivilisationen. Naturnahere Gesellschaften kennen und brauchen so was nicht. In Ostafrika soll heute noch ein Abschiedsgruss verwendet werden, der sinngemäss lautet: Ich bedaure dich, dass du reisen musst.

Auch in Europa kamen die meisten Menschen, bis vor wenigen Generationen, kaum je über das eigene Dorf hinaus, vielleicht mal in den nächsten Marktflecken. Allenfalls begab man sich auf eine Wallfahrt, ganz Wagemutige bzw. um ihr Seelenheil ernsthaft Besorgte machten sich gar auf längere Pilgerfahrten, etwa nach Santiago de Compostela (auch dafür existiert ein Ratgeber, der Codex Calixtinus aus dem 12. Jahrhundert). Die Infrastruktur für Reisende war schlecht, das Unterwegssein mühselig und lebensgefährlich.

Als Europa christlich wurde, ersetzte die Kirche mit ihren Feiertagen die römischen «feriae». Längere «vacations» etablierten sich, beispielsweise im England der frühen Neuzeit, an Gerichten und Hochschulen. Für die meisten Menschen aber bestimmte das mosaische Wort den Rhythmus: «Sechs Tage sollst du deine Arbeit tun, am siebten Tag aber sollst du ruhen.» Nach der Reformation, so steht zu vermuten, wurde den Protestanten am siebten Tage wiederum die Gottgefälligkeit des Arbeitens an den bevorstehenden sechs Werktagen gepredigt. Mit dem Ende der Heiligenverehrung kamen sie auch weniger in Genuss von Feiertagen als die Katholiken.

Freilich gehörten zwei evangelische Prediger zu den Pionieren des Urlaubens. In Grossbritannien kam Pfarrer Thomas Cook um 1840 auf die Idee der Pauschal­reisen in Gruppen – möglich dank des entstehenden Eisenbahnnetzes; sein Beweggrund, buchstäblich, war es, die Leute von der Flasche wegzubringen. In den USA «erfand» und popularisierte Pastor William Murray in den 1860er Jahren das Camping in freier Natur, Anreise per Bahn. Das fand damals namentlich über die Wochenenden statt. Murrays Buch über die Adirondacks, einen Gebirgszug im Staat New York, etablierte im amerikanischen Sprachgebrauch «vacation» anstelle von «holidays», den heiligen Tagen – ausgerechnet ein Geistlicher profanierte die Begriffe.

Die Fünftagewoche etablierte sich in Europa erst ab den Fünfzigerjahren, mit der allmählichen Reduktion der Wochenarbeitszeit von 48 auf gemeinhin 40 Stunden. Auch die Ferien, wie wir sie heute kennen, sind eine Nachkriegsschöpfung. In der Schweiz wurde die erste Ferienregelung wahrscheinlich 1879 eingeführt, für die damals noch überschaubare Beamtenschaft des Bundes, der Kuren von ihren schweren Ämtern ­gegönnt wurden. Bis zum Ersten Weltkrieg gab es in der Privatwirtschaft kaum Ferienbestimmungen. Nach 1920 wurden Angestellten und Arbeitern zunehmend (bezahlte) Urlaubstage gewährt, doch erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Ferienanspruch für alle gesetzlich verankert, zunächst in Kantonen, 1966 endlich auf Bundesebene: Damals legte das Arbeitsgesetz ein Minimum von zwei Ferienwochen fest; seit 1984 sind es vier (in der Praxis im Durchschnitt jedoch gut fünf).

Ohne Ferien keine Arbeit

Industrialisierung, Urbanisierung, Infrastruktur – diese auf technischem Fortschritt basierenden Motoren der Modernisierung, des Gesellschaftsumbaus, der auch Kranken- und Altersversicherung schuf, liessen erst das Utensil der Ferien entstehen, nunmehr ein unerlässliches Zubehör zur Arbeitswelt. Der real existierende Sozialismus konnte in dieser Hinsicht dem Kapitalismus nicht nachstehen. In den seinerzeitigen Ostblockstaaten gab’s auch regulären Urlaubsanspruch, und wer Glück hatte und linientreu war, erhielt eine Unterkunft im Gewerkschaftsheim an der Ostsee oder am Schwarzen Meer zugewiesen. Schliesslich: ohne Ferien keine Arbeit, wie gerade in Coronazeiten schmerzlich klar wird. Das touristische Angebot bedient eine Massennachfrage und ist daher eine der grössten Dienstleistungsbranchen weltweit. Die Auszeit aus dem Erwerbsalltag hat ­ihrerseits eine Erwerbsmaschinerie in Gang gesetzt.

2012 hat das Schweizer Volk – zur Entgeisterung des übrigen Planeten – eine Initiative der Gewerkschaften für sechs Wochen Ferien deutlich abgelehnt. Offenbar stimmt für die meisten hier die Work Life Balance – eine ziemlich hohle Formel freilich, als ob Arbeit und Leben einander fremd, ja gegensätzlich wären.

Übrigens tut sich was. Vor zwei Monaten haben, ausgerechnet, FDP-Ständeräte einen Deal vorgeschlagen: Erhöhung des Rentenalters auf 67 Jahre, dafür sechs Wochen Ferien für unter 50-Jährige bzw. sieben für über 50-Jährige. Das könnte die Blockade in der dringend reformbedürftigen Altersvorsorge lösen – bedenkenswert.