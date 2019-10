Datacolor legt schwache Zahlen vor

(AWP) Die in der Farbmetrik tätige Datacolor (DCN 625 -0.79%) hat im per Ende September abgeschlossenen Geschäftsjahr 2018/19 auf allen Stufen Resultate unter dem Vorjahr erzielt. Der Nettoumsatz sank um 2,9% auf 78,8 Mio. $. In Lokalwährung betrug das Minus 2,2%, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Rückläufig war in der Folge auch die Profitabilität. Das Betriebsergebnis auf Stufe Ebit verringerte sich um fast 10% auf 5,6 Mio. $. Damit schrumpfte die Betriebsgewinnmarge auf 7,1 von 7,6%. Unter dem Strich resultierte ein gut 12% tieferer Reingewinn von 3,6 Mio. $.

Zudem wurde in der Mitteilung auf eine «substanzielle Nettoliquidität» von 44,2 Mio. $ und eine Eigenkapitalquote von 63,1% verwiesen.

Weitere Angaben zum Geschäftsgang wurden keine gemacht. Den ausführlichen Geschäftsbericht 2018/19 will das Unternehmen am 15. November veröffentlichen. Datacolor stellt Systeme her, mit denen Farben gemessen und aufeinander abgestimmt werden können.

