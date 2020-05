Datacolor rutscht in die roten Zahlen

(AWP) Das Farbmetrikunternehmen Datacolor (DCN 550 -1.79%) ist in seinem ersten Halbjahr 2019/20 (per Ende März) vom Wirtschaftsabschwung wegen der Corona-Pandemie belastet worden. Bei einem abgeflauten Auftragseingang nahm der Umsatz klar ab und unter dem Strich rutschte das Unternehmen in die roten Zahlen.

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres verringerte sich der Umsatz um 11,8% auf 35,1 Mio. $, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. In Lokalwährungen betrug das Minus 11,3%. Der Auftragseingang sei gegen Ende der Berichtsperiode merklich abgeflacht und der Auftragsbestand sei bis zum Periodenende nahezu abgearbeitet worden.

Der Betriebsgewinn (EBIT) belief sich in den ersten sechs Monaten des Jahres noch auf 2,8 Mio. $ gegenüber 3,3 Mio. $ in der Vorjahresperiode. Wegen einem negativen Finanzergebnis von -3,8 Mio. $ resultierte ein Nettoergebnis von -1,5 Mio. $ (Vorjahr +1,1 Mio. $).

Werkschliessung in China

Datacolor hatte bereits im März angekündigt, dass die Folgen der Coronavirus-Pandemie den Umsatz und den Betriebsgewinn (EBIT) ungünstig beeinflussen würden. So war dem Unternehmen im chinesischen Werk Suzhou im Januar und Februar 2020 während vier Wochen von der chinesischen Regierung ein Lockdown zur Eindämmung des Virus verordnet worden.

Dadurch habe sich zeitweise die Auslieferung der Produkte verzögert, schreibt Datacolor. Inzwischen sei die Produktionsstätte wieder «im vollen Umfang in Betrieb und uneingeschränkt lieferfähig».

Weiterhin blieb Asien für Datacolor mit einem Umsatzanteil von 36% der grösste Absatzmarkt. Der Umsatzbeitrag Europas blieb mit 35% unverändert. Nach dem Auslaufen von zwei Grossaufträgen habe der Umsatzanteil aus Nord- und Südamerika auf 29% leicht abgenommen, heisst es.

Derzeit kein Ausblick

Die Pandemie habe eine grosse Verunsicherung der globalen Märkte verursacht, und es sei davon auszugehen, dass sich der Wirtschaftsabschwung noch verstärken werde, schreibt das Unternehmen in seinem Ausblick: Eine Einschätzung der Geschäftsentwicklung wolle das Unternehmen nicht geben.

Mit der Straffung der Organisation und den eingeleiteten, massiven Kostensenkungsmassnahmen sowie einer soliden Bilanz sei Datacolor aber gut gerüstet, um den negativen Effekten des Wirtschaftsabschwungs wirksam zu begegnen, versichert das Unternehmen mit Sitz in Luzern. Zudem würden die Weiterentwicklung des Sortiments und die Stärkung der Produktpipeline weiterhin intensiv vorangetrieben, um vom zu erwartenden Wiederaufschwung profitieren zu können.