Datacolor steigert den Umsatz

(AWP) Die in der Farbmetrik tätige Datacolor (DCN 790 0.64%) ist im per September abgeschlossenen Geschäftsjahr 2017/18 erneut gewachsen. Der Nettoumsatz stieg um 11% auf 81,1 Mio. $, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. In Lokalwährung betrug das Plus 8%.

Nicht ganz mit dem Wachstum mithalten konnte die Profitabilität. Das Betriebsergebnis auf Stufe Ebit nahm leicht auf 6,2 Mio. $ nach 6,4 Mio. im Vorjahr. Damit schrumpfte die Betriebsgewinnmarge auf 7,6 von 8,8% im Vorjahr.

Unter dem Strich resultierte entsprechend auch ein tieferer Reingewinn von 4,1 Mio. nach zuvor noch 6,8 Mio.

Immerhin verbesserte sich die Nettoliquidität (inklusive Finanzanlagen) auf 40,6 Mio. am Bilanzstichtag, dies nach 38,2 Mio. per Ende September 2017. Die Eigenkapitalquote lag bei 63% (VJ 62%).

Den ausführlichen Geschäftsbericht 2017/18 will das Unternehmen am 13. November veröffentlichen. Datacolor stellt Systeme her, mit denen Farben gemessen und aufeinander abgestimmt werden können.

