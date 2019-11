«Datenanalyse wird immer wichtiger»

Das Schweizer Institut für Finance and Banking bildet seit 2004 künftige Führungskräfte für die Finanzwelt aus. Die Anforderungen haben sich seit Beginn des renommierten Studiengangs massiv geändert. So müssen die Studenten heute neben den Finanzmarktkenntnissen auch Programmiersprachen büffeln und in der Datenanalyse fit sein. Gleichzeitig achten die Teilnehmer, die aus aller Welt nach St. Gallen kommen, vermehrt auf ihre Work Life Balance. Statt bei der klassischen Bank anzufangen, interessieren sich viele für einen Berufsstart in der Unternehmensberatung, wie Florian Weigert, Executive Director des Masterprogramms, im Gespräch mit «Finanz und Wirtschaft» berichtet.

