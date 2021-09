Datenschutz nach chinesischer Art

Dieser Tage ist in China ein bedeutsames Datenschutzgesetz verabschiedet worden. Nach dem Vorbild der EU-Datenschutzgrundverordnung enthält das chinesische Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (PIPL) ein weitreichendes Regelwerk dafür, wie Technologieunternehmen mit Nutzerdaten umzugehen haben. Oberflächlich betrachtet scheint das neue Gesetz ziemlich strikt zu sein. Tatsächlich wurde es vom «Wall Street Journal» als «eines der strengsten Datenschutzgesetze der Welt» gepriesen. Allerdings wird es wohl weniger zum Schutz der chinesischen Nutzer beitragen, als viele glauben, und es könnte die Vorherrschaft der etablierten Tech-Giganten in China sogar weiter festigen.

Zur Autorin Angela Huyue Zhang ist Rechtsprofessorin und Direktorin des Zentrums für chinesisches Recht an der Universität Hongkong.

Das PIPL ist freilich ein wichtiger erster Schritt zum Schutz der Privatsphäre der chinesischen Bürger. Die Regulierungsbehörden bekommen damit in ihrem Kampf gegen Chinas mächtige Tech-Unternehmen eine Reihe neuer Instrumente in die Hand. Überdies beschränkt das neue Gesetz auch die Möglichkeiten der Unternehmen zur algorithmischen Preisdiskriminierung, es verschärft die Regeln für den grenzüberschreitenden Datentransfer und sieht zusätzliche Compliance-Auflagen für grosse, als «Gatekeeper» geltende Tech-Konzerne vor.

Bei näherer Betrachtung des PIPL offenbaren sich jedoch seine grundlegenden Schwächen. Zwar müssen Unternehmen und Behörden vor der Verarbeitung personenbezogener Daten zunächst die Zustimmung einzelner Nutzer einholen, doch das gilt nicht, wenn eine «gesetzliche Grundlage» dafür besteht, wobei nicht angegeben wird, welche Gesetze diese Grundlage bilden. Da viele chinesische Regierungsbehörden, darunter auch Zentralministerien und lokale Regierungen, über ein gewisses Mass an Gesetzgebungsbefugnis verfügen, könnte eine Vielzahl von untergeordneten Regeln und Vorschriften dazu verwendet werden, das PIPL zu umgehen.

Kreditinformationen im Fokus

Besonders könnten Ausnahmen auf der Grundlage von Gesetzen gewährt werden, die Chinas umstrittenes Sozialkreditsystem stützen. Die chinesische Zentralbank hat Richtlinien für Kreditinformationen ausgearbeitet, die eine Fülle von Online-Verbraucherdaten – bspw. aus den Bereichen Transport, Kommunikation, Eigentum und Zahlungen – in ihr Kreditsystem einfliessen lassen.

Das geht weit über das bestehende Sozialkreditsystem hinaus, in dem vor allem negative Kreditinformationen wie individuelle Zahlungsunfähigkeit und Gesetzesübertretungen erfasst werden. Wenig überraschend haben diese Entwicklungen in China hitzige Debatten ausgelöst, da man vielerorts der Meinung ist, die neuen Richtlinien stellten einen gravierenden Eingriff in die Privatsphäre dar. Für Chinas Zentralbank allerdings sind sie wesentlicher Bestandteil des ehrgeizigen Plans zur Schaffung einer landesweiten Kreditdatenbank – ein Schritt, der die Möglichkeiten des Staates erheblich ausbauen wird, wenn es darum geht, Fintech-Giganten wie Ant Group zur Übermittlung ihrer riesigen Bestände an persönlichen Daten an staatlich kontrollierte Speicherinfrastruktur zu nötigen.

Diesem Druck von offizieller Seite widersetzten sich die Unternehmen bisher mit dem Verweis auf den Konsumentenschutz. Allerdings hat Chinas Regulierungskrieg gegen die Tech-Giganten des Landes – namentlich die Aussetzung des Börsengangs von Ant Group – die Position der chinesischen Zentralbank erheblich gestärkt. Diese treibt nun, vorgeblich im Namen der Finanzstabilität, ihren Plan für eine Kreditdatenbank aggressiv voran.

Regulatorischer Flickenteppich

Doch PIPL versagt auch in einem anderen Punkt. Es wird damit nämlich keine neue unabhängige Datenschutzbehörde geschaffen. Chinas zentrale Internet-Kontrollbehörde Cyberspace Administration of China wird zwar die Koordinierung übernehmen, aber die Durchsetzung wird einem Flickenteppich aus nationalen und lokalen Regulierungsbehörden überlassen, die tendenziell unterbesetzt sind.

Dies erklärt wohl auch, warum das PIPL rechtliche Sanktionen nicht als einzige Form der Durchsetzung vorsieht. Vielmehr ermöglicht es nämlich auch weiche rechtliche Massnahmen wie etwa administrative Gespräche mit Firmen, in deren Rahmen sie zu einer Korrektur ihres Verhaltens aufgefordert werden. Diese weichen Massnahmen könnten zwar eine flexible und wirksame Alternative zu gesetzlichen Sanktionen darstellen, doch man überlässt damit möglicherweise zu viel dem Ermessen der Bürokraten und schwächt die abschreckende Wirkung.

Ausserdem ist es unwahrscheinlich, dass das neue Gesetz die Marktmacht der chinesischen Tech-Giganten eindämmen wird. Schliesslich verfügen diese Unternehmen über gut gefüllte Kassen und starke juristische Unterstützung, Ressourcen, die es ihnen ermöglichen, die Kosten für die Einhaltung des PIPL zu tragen. Auf ihre kleineren Konkurrenten trifft das nicht zu.

Wettbewerbsnachteil für kleine Anbieter

Ein Beispiel dafür ist die in dem Gesetz enthaltene Forderung nach Datenübertragbarkeit, die es den Konsumenten ermöglicht, ihre personenbezogenen Daten leichter auf verschiedene Plattformen zu übertragen. Mit der Bestimmung soll das Multihoming (also die Nutzung mehrerer Plattformen durch die Konsumenten) gefördert und sollen die Kosten für den Wechsel der Plattform verringert werden. Studien deuten jedoch darauf hin, dass dies neue Marktteilnehmer abschrecken könnte, da sich kleinere Unternehmen die Kosten für die erzwungene Datenübertragung oft nicht leisten können.

Ebenso kann ein strenger Schutz der Privatsphäre für kleinere Unternehmen und neue Marktteilnehmer einen Wettbewerbsnachteil bedeuten. Man denke etwa an ByteDance, die sein exponentielles Wachstum der Nutzung von Algorithmen verdankt, die die Vorlieben der Nutzer ermitteln und ihnen relevante Inhalte empfehlen sowie Werbung schalten. Strengere Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre hätten es ByteDance unmöglich gemacht, genügend Daten zu sammeln, um zu einem echten Herausforderer der etablierten Unternehmen zu werden. Wenn neue Marktteilnehmer nicht über die Möglichkeit verfügen, die notwendigen Daten zu sammeln, um wettbewerbsfähig zu bleiben, könnte dies letztlich den Nutzern schaden – also genau der Gruppe, die Datenschutzgesetze eigentlich schützen sollen.

Chinas neues Datenschutzgesetz wird den Aufwand der grossen chinesischen Technologieunternehmen zur Einhaltung der Vorschriften zweifellos erhöhen, obwohl sie in den letzten zehn Monaten ohnehin schon mit zahllosen neuen Regulierungsvorschriften konfrontiert worden sind. Letzten Endes könnte sich das PIPL für sie allerdings doch noch als Segen erweisen.

