Der Argentinier ist ein Italiener, der spanisch spricht, gerne ein Engländer wäre und glaubt, in Paris zu leben – so soll der grosse Dichter Jorge Luis Borges seine Landsleute verspottet haben. Über 60% der 45 Mio. Argentinier dürften italienische Vorfahren haben. Was Wunder, dass dort Pizzaiolo-Meisterschaften durchgeführt werden, wie hier im Juni in Buenos Aires. Das lenkt ab von der Dauermisere, die sich schon seit ungefähr einem Jahrhundert hinzieht, mal schlimmer, mal erträglicher. Bis etwa zum Ersten Weltkrieg war das Land am Río de la Plata eines der reichsten, modernsten, für die Zuwanderung attraktivsten der Welt, dank Getreide- und Fleischexport. Dieser Tage jedoch leiden die Leute unter Jahresteuerungsraten von rund 60%; es ist wenigstens eine Dekade her, seit die Inflation letztmals einstellig war. Wieso es Argentinien partout nicht auf die Reihe bringt? Es gibt vier Arten von Volkswirtschaften, sagte der amerikanische Ökonomie-Nobelpreisträger Simon Kuznets: entwickelte, unterentwickelte, Japan – und Argentinien. Immerhin, die erste Pizzeria in Buenos Aires eröffnete schon 1882, und für die Porteños, die Hauptstädter, steht fest, dass ihre Pizzas die besten sind. Noch besser als die in Nonnos Napoli.