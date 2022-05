Davos und die Frage nach der Relevanz

Davos hat sein Stelldichein der Reichen und Mächtigen zurück. Nach einem pandemiebedingten Unterbruch beginnt am Sonntag das jährliche Treffen des World Economic Forum (Wef) – zum mittlerweile fünfzigsten Mal.Seit 1971, als der gebürtige Deutsche Klaus Schwab, Ingenieur und Wirtschaftswissenschaftler, zum ersten Mal rund vierhundertfünfzig Manager in die Bündner Berge zu Diskussionen eingeladen hat, ist viel passiert (vgl. Zeitstrahl).

Das Wef erwirtschaftet Umsatz in Millionenhöhe, veröffentlicht Studien und veranstaltet diverse Regionalforen. Haupteinnahmequelle sind Partnerschaften mit Unternehmen (vgl. Grafik). Wie viel Schweizer Konzerne wie Nestlé, Swiss Re, Novartis, UBS oder Credit Suisse sich diese Zusammenarbeit kosten lassen, gaben sie auf Anfrage nicht bekannt.

To-do-Liste für Manager

Geschätzt wird vor allem die Möglichkeit für informelle Gespräche abseits der Öffentlichkeit. Vor Smartphones und Internet waren Manager in Davos mit Listen unterwegs, auf denen sie ihre Wunschgesprächspartner abhakten. Ein langjähriger Besucher vergleicht das Forum mit den Vereinten Nationen. Ähnlich wie in New York seien auch in Davos fast alle wesentlichen Stakeholder involviert.