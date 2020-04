Dax: 10’800 bis 11’000 bleiben vorläufig die Grenze

Bricht der Deutsche Aktienindex aus seiner aktuellen Tradingrange nach oben aus, eröffnet sich aus technischer Sicht beträchtliches Kurspotenzial für eine Fortsetzung der Bärenmarktrally. Doch bisher setzt sich der richtungslose Handel fort.

Der Dax (DAX 10842.37 1.71%) hält sich nach wie vor stabil oberhalb der ersten kurzfristigen Bodenbildungszone, die sich um 10’150 etabliert hat. Ein Ausbruch darunter scheint vorläufig kein Thema mehr am Markt zu sein, stattdessen rücken die nächsten horizontalen Barrieren um 10’800/11’000 in den Fokus. Die Chancen auf einen Ausbruch stehen aktuell wieder etwas besser als noch in der Vorwoche, ein klares Signal für dieses Szenario dafür fehlte zum Wochenauftakt aber.

Oberhalb der 11’000er-Marke wäre der Weg für weitere rund 500 Punkte frei, bevor der Index an einem markanten mittelfristigen Wendebereich ankommt. Und selbst dieser muss noch nicht die Endstation darstellen, da es auch in grösseren Crash-Phasen in der Vergangenheit schon zu Zwischenerholungen bis zurück an das langfristige Durchschnitts-Preisband des DAX (violett) gekommen ist – bevor der Markt dann wieder in Richtung neuer Tiefs abdrehte. Damit sind auch Indexstände im Bereich von 12’000 Punkten im Zuge einer Bärenmarktrally nicht ganz auszuschliessen.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)