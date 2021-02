Dax: 13’700 gelten derzeit als Kaufkurs

Der Deutsche Aktienindex wird an der nächstgelegenen technischen Haltezone wieder verstärkt nachgefragt. Die Konsolidierung kann zwar weitergehen, doch dies ist ein Stärkesignal, das für den gleichbleibend positiven mittelfristigen Ausblick spricht.

Die ersten schwächeren Stabilisierungsbereiche im Chart konnten die Verkaufsbereitschaft der Marktteilnehmer bislang immer nur temporär bremsen: Weder am Monatsdurchschnittspreis (blau) noch an dem horizontalen Bodenbildungsareal um 13’800 stoppte die kurzfristige Korrektur nachhaltig. Das gleiche Schicksal könnte den Markt am nun erreichten Punkt bei 13’650/13’700 ereilen. Doch aktuell dient dieser Schwellenwert als Stabilisator, was auch an dem knapp darunter liegenden Areal liegen dürfte, das seine Schatten vorauswirft.

Von 13’000 bis 13’500 Punkte sind im mittelfristigen Chart zahlreiche Wendepunkte des Dax in beide Richtungen erkennbar, zudem endet dort auch der Schwankungskorridor dieser Zeitebene (blau). Stärkere Ausschläge nach unten sind dadurch sehr unwahrscheinlich, zumal der hier erkennbare Basistrend (grün) unverändert aufwärts zeigt.

Trading-Idee: Mit Papieren wie beispielsweise dem Valor 48958400 von UBS, das Kursbewegungen des Dax um den Faktor vier verstärkt, können Anleger nun wieder vergünstigt in die mittelfristige Aufwärtsbewegung des Marktes einsteigen. Und nicht nur das: Bereits ein Anstieg an die technische Barriere um 14’400 ermöglicht durch einen Kauf bei einem Dax-Stand unterhalb der 14’000er-Marke eine Rendite von rund 10%.