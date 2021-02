Dax: 13’600 sollte halten

Der Deutsche Aktienindex pausiert ein weiteres Mal in grosser Höhe. Entscheidend für die Entwicklung ist aber nicht die Anzahl der Unterbrechungen auf dem Weg nach oben, sondern deren Ausmass.

Das Areal um 14’150 motivierte wie schon bei den beiden vorausgegangenen Kontakten im Januar und Anfang Februar auch diesmal zahlreiche Marktteilnehmer zu Gewinnmitnahmen. Dieser Effekt könnte noch etwas anhalten. Doch die letzte, daraus resultierende Konsolidierung stoppte bereits am Monatsdurchschnittspreis (blau) um 13’900, was sich auch diesmal wiederholen könnte. Noch wahrscheinlicher ist, dass sich der Index spätestens am unteren Rand des kurzfristigen Schwankungskorridors (graue Fläche) zwischen der 13’600er- und der 13’700er-Marke wieder stabilisiert.

Die obere Grenzgerade des im mittelfristigen Chart ersichtlichen Aufwärtstrendkanals (grün) bei momentan etwa 14’400 bleibt das nächste Orientierungskursziel im Norden. Aktuell durchläuft zudem die Mittellinie dieses Trends (grün punktiert) den markanten horizontalen Wendebereich zwischen 13’000 und 13’500 Punkten, der auf Grund zahlreicher weiterer markttechnischer Faktoren den spätesten Umkehrpunkt des Dax auf der Unterseite bildet. Derart gut abgesichert lässt sich der Markt auf dieser Zeitebene auch weiterhin positiv einschätzen.

Trading-Idee: Mit Papieren wie beispielsweise der Valor 48958400 von der UBS konnten Anleger zuletzt vergünstigt in die mittelfristige Aufwärtsbewegung des Dax einsteigen. Es verstärkt Kursbewegungen des Index um den Faktor vier , und ist auch weiterhin haltenswert. Anleger sollten aber auch das Börsensprichwort berücksichtigen, welches besagt, dass an (Teil-)Gewinnmitnahmen noch niemand gestorben ist. Kurse zwischen 14’100 und 14’400 sind dafür geeignet, während ein Stand zwischen 13’000 und 13’500 eher eine Kaufgelegenheit darstellt.