Dax: 14’500 werden wieder realistischer

Der Deutsche Aktienindex kann mit Rückenwind von den US-Börsen wieder an seine Rekordstände anknüpfen. Bleibt der starke Verkaufsdruck dort aus, der sich bei vergangenen Anstiegen auf diese Niveaus zeigte, besteht frisches Aufwärtspotenzial von bis zu 1000 Punkten.

Nachdem die Nachfrage um 12’900/12’950 den Dax (DAX 13559.45 0.6%) ein weiteres Mal stabilisiert hatte, war eine 180-Grad-Wende zurück nach oben zu erwarten. Überraschend ist dagegen die Intensität des Anstiegs, der durch die starke Wallstreet befeuert wird. Der Index hat dadurch die einzige kurzfristige Barriere um 13’400 übersprungen und sich wieder über seinen Monatsdurchschnittspreis (blau) erholt, was ein positives Signal darstellt. Auf der untergeordneten Zeitebene ist der Weg nach Norden nun frei. Aber da der Markt seinen statistischen Spielraum nach oben für heute schon ausgereizt hat, sollten Anleger nicht zu viel erwarten. Erkennbar wird das daran, dass der Dax aus seinem Schwankungskorridor (graue Fläche) nach oben ausgebrochen ist, was nur in weniger als 5% aller Handelstage geschieht.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

Im Langfristchart ist dagegen noch jede Menge Luft nach oben: Erst an der 14’500er-Marke erreicht der Index die Obergrenze des hier erkennbaren Aufwärtstrendkanals (schwarz) und dann auch den Rand des entsprechenden Prognosekorridors (braune Fläche). Doch zunächst muss sich zeigen, ob die Abgabebereitschaft um 13’600 bereits vorbei ist. Die Chancen dafür stehen mittelfristig gut.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)