Dax: 15’300 bleibt attraktiv

Der Deutsche Aktienindex hält sich weiterhin mit erstaunlicher Präzision an seine im Juni etablierte Tradingrange. Innerhalb dieser Spanne zeigen sich kleinere Warnsignale, die allerdings vorerst noch ignoriert werden können.

Nach einer zunächst sehr schwachen Handelssitzung wurde der DAX am Donnerstag wieder verstärkt nachgefragt, sobald er an der Südgrenze seiner aktuellen Seitwärtsbewegung im Bereich der 15’300er-Marke angekommen war. Die vorgelagerte Kaufzone bei 15’450, die den Markt in den vergangenen Wochen bereits stabilisierte, versagte allerdings diesmal.

Anleger müssen daher erhöhte Vorsicht an den Tag legen, insbesondere wenn der Index an einer Rückeroberung des stark gehandelten Areals um 15’610 / 15’640 scheitern sollte. Die dort verlaufenden Umsatzspitzen aus den Vortagen dürften eine frühe Signalwirkung haben, wenn es darum geht die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Anlauf an die Obergrenze des derzeitigen Kurskorridors bei 15’750 / 15’800 abzuschätzen. Zumindest für den letzten Handelstag vor dem Wochenende stehen die Chancen wieder besser, denn nach Tagesverlusten von mehr als einem Prozent stieg der Dax am Folgetag in der jüngeren Vergangenheit stets wieder. Trading-Idee: Zertifikate wie der Valor 48958400 der UBS, die einen Anstieg des Dax um das Vierfache verstärken, bleiben weiter haltenswert. Da der Hebel auch nach unten wirkt, sollten Anleger bei frischen Käufern aber vorsichtig bleiben. Wer stattdessen über eine Absicherung seines Portfolios nachdenkt, greift zu Alternativen auf der Short-Seite wie dem Valor 54512257, der Verluste des Index in Gewinne verwandelt. Weitere Informationen finden Sie hier.