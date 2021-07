Dax: 16’500 nach der Sommerpause

Mit Ausnahme des statistisch eher starken Juli herrscht an den Börsen bis September Flaute. Dies scheint sich auch 2021 zu bewahrheiten. Auf geduldige Anleger wartet aber spätestens danach genug Potenzial.

Der vor wenigen Monaten noch etwas heiss gelaufene Markt hat sich inzwischen wieder von den oberen Rändern seiner mittel- und langfristigen Schwankungsbänder entfernt (blau, braun). Damit steht für die nächste Aufwärtswelle im übergeordneten Zeitfenster wieder Spielraum bis 16’500 / 17’200 zur Verfügung.

Nur auf der Mikroebene kommt der Deutsche Aktienindex noch nicht so richtig voran. Hier fehlt es derzeit am Kaufinteresse oberhalb der 15’800er-Marke. Auf Dauer dürfte diese technische Barriere aber auch nicht bestehen, sodass mit etwas Wartezeit zumindest ein Anstieg in Richtung 15’950 / 16’000 an den oberen Rand des kurzfristigen Schwankungsbandes (grau) vorstellbar ist.

Zumindest für den letzten Handelstag vor dem Wochenende stehen die Chancen wieder besser, denn nach Tagesverlusten von mehr als 1% stieg der Dax am Folgetag in der jüngeren Vergangenheit stets wieder.

Trading-Idee: Zertifikate wie der Valor 48958400 der UBS, die einen Anstieg des Dax um das Vierfache verstärken, bleiben weiter haltenswert. Da der Hebel auch nach unten wirkt, sollten Anleger bei frischen Käufern aber vorsichtig bleiben.

Wer stattdessen über eine Absicherung seines Portfolios nachdenkt, greift zu Alternativen auf der Short-Seite wie dem Valor 54512257, der Verluste des Index in Gewinne verwandelt.

