Dax: Absturz bis 10’600?

Die jüngsten technischen Signale des Marktes deuten auf eine fortgesetzte Schwäche hin. Während der kurzfristige Spielraum nach unten noch limitiert ist, zeigt sich aus einem erweiterten Blickwinkel viel Potenzial für Verluste. Anleger müssen sich auf einen Preisverfall um weitere 1000 Punkte vorbereiten.

Der Dax (DAX 11553.83 -0.31%) steuert aktuell wieder den unteren Rand des aus vergangenen Schwankungen berechneten, kurzfristigen Prognosekorridors an (graue Fläche). Diese Grenzzone verläuft momentan zwischen 11’300 und 11’500 Punkten – mit fallender Tendenz. An der oberen Begrenzung dieses statistisch ermittelten Vorhersagekanals um 11’800/11’950 hat der Markt wieder nach Süden abgedreht, sie bildet bei einer erneuten Erholung auch weiterhin die erste entscheidende Hürde. Doch die meisten derzeit denkbaren Szenarien auf der kurzfristigen Zeitebene sind ohnehin eher negativ (rot, gelb) und beinhalten zumindest einen Rückfall an die derzeit richtungsweisende Abwärtstrendlinie um 11’480. Ein Anstieg über den Monatsdurchschnitt bei 12’050 (blau) ist dagegen kaum vorstellbar.

Chart2

Das nächste Kursziel aus der Vogelperspektive liegt um 10’600/10’700 (rote Kreismarkierung). Nach dem Durchbruch des Dax unter die 10’700er-Marke ist eine anhaltende Schwäche am wahrscheinlichsten – dies zeigen Erfahrungen mit vergleichbaren Entwicklungen der Vergangenheit: Immer wenn der Markt unter eine zuvor stabile Kaufzone gefallen war, stürzte er weiter ab bis an den südlichen Rand des langfristigen Prognosekorridors.