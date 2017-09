Dax: Rekorde kommen in Reichweite

Die traditionelle Sommerpause des Deutschen Aktienindex endete Anfang September mit einer starken kurzfristigen Rally. Daraus könnte sich auch aus einem langfristigen Blickwinkel eine weitere Aufwärtsbewegung ergeben, doch für eine nahtlose Fortsetzung der Gewinne dürfte der Markt bald zu heiss gelaufen sein.

Die Atempause des Dax (DAX 12559.41 0.32%) in der Vorwoche fand exakt in dem von 12’500/12’560 bis 12’660/12’675 definierbaren Bereich (grau punktierte Linien) statt, der bereits in den Vormonaten auffällig viele Wendepunkte aufzeigte. Nach den kräftigen Kursgewinnen seit Monatsbeginn könnten sich die Käufer hier auch eine weitere Pause gönnen. Solange er nicht bis unter 12’320/12’330 zurückfällt, bleibt die Prognose aber positiv. Hier liegen ebenfalls mehrere Wendepunkte, an denen sich Anleger bei einer erneuten Schwächephase mit Nachkäufen orientieren sollten. Nur wenn die Nachfrage dort ausbleibt, wäre dies ein negatives Signal.

Vorläufig sieht der Kursverlauf jedoch insbesondere aus einem längerfristigen Blickwinkel positiv aus, der Index hat sich an seinem 200-Tage-Durchschnittskurs (violett) stabilisiert. Aktuell ist der Markt noch nicht zu schnell gestiegen, um wieder überhitzt zu sein. Messbar ist dies am Abstand der Kurse zu ihrem Monatsmittelwert (blau). Diese Differenz beträgt derzeit 2,7%, Werte zwischen 3,5 und 4,9% sind erst kritisch. Allzu schnell sollte es also jetzt nicht mehr weiter aufwärtsgehen, sonst droht erfahrungsgemäss wieder eine stärkere Korrektur. Bis in den Bereich der Rekordstände um 12’840/12’950 reicht das Potenzial aber noch ohne weiteres, spätestens wenn sich der Index eine Atempause gönnt. Erst über dieser Zielmarke wird die Luft wieder dünner.