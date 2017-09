Dax: alles OK!

Manchmal sucht man vergeblich nach Musterbeispielen, die man in Büchern wie selbstverständlich beschrieben bekommt, am Markt aber so gut wie nie findet. Daher spricht man ja auch von Musterbeispielen. In diesen Tagen kann der DAX allerdings die Erwartungshaltung erfüllen. Es ist tatsächlich wie im Schulbuch abgelaufen.

Zunächst haben Divergenzen bei den Indikatoren angekündigt, dass der Abwärtstrend, der im übergeordneten Bild als Korrektur betrachtet werden muss, bald beendet sein könnte. Dann generierte der MACD-Indikator ein Kaufsignal. Der DAX fiel zur gleiAnlagestratege Christoph Geyer, CFTe chen Zeit in einen wichtigen Unterstützungsbereich und vollzog eine Intraday-Stimmungswende. Dies erfolgte im Bereich der 200-Tage-Durchschnittslinie. Ein Test der unteren Trendkanalbegrenzung erfolgte nicht mehr.

Die anschliessende Anstiegsbewegung führte im ersten Anlauf an die obere Trendkanalbegrenzung. Nach zwei vergeblichen Ausbruchsversuchen schaffte es der deutsche Leitindex dann mit einem dynamischen Anstieg den Trendkanal zu verlassen. In den folgenden Tagen erreichte der Index den ersten Widerstand bei knapp unter 12.400 Punkten. Dieser wurde recht schnell und entgegen einer Trendwendekerze überwunden.

Gestern wurde der nächste Widerstand erreicht der bei knapp über 12.500 Punkten verläuft. Wenn bis zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt etwas zu bemängeln sein sollte, dann die auf niedrigem Niveau verharrenden Umsätze. Der MACD-Indikator zieht noch nach oben und stellt daher kein Problem dar. Der Stochastik-Indikator ist zwar im überkauften Bereich angekommen, sollte aber nicht überbewertet werden, da sich der neue Trend bereits etabliert hat.

Sorge bereitet kurzfristig die gestrige Kerze, die einen Shooting-Star darstellt, welcher auf eine bevorstehende Korrektur hindeutet. Der aktuell erreichte Widerstandsbereich könnte aber in den kommenden Tagen noch ausgetestet werden.