Dax: Alles sieht prima aus, fast alles

Zunächst rutschte der Markt kräftig nach unten und durchbrach dabei verschiedene mögliche Unterstützungslinien. In dieser Ausverkaufsstimmung zog der Umsatz immer weiter an, was dafür sprach, dass die Marktteilnehmer in der Breite verkauften. Irgendwann kam der Markt zum Halten, und die Lage beruhigte sich. Der folgerichtige Trendbruch leitete einen neuen Aufwärtstrend ein. Damit hatte die übliche Gegenbewegung auf die Kursverluste begonnen.

Der Stochastik-Indikator hat nun eine Divergenz genz generiert, und der MACD-Indikator steht kurz davor, ein Kaufsignal zu bilden. Dies alles spricht dafür, dass der Markt jetzt aus dem «Gröbsten» heraus sein sollte. Dies bedeutet, dass die Tür für eine weitere Anstiegsbewegung weit offen sein dürfte. Bei aller Euphorie darf aber nicht übersehen werden, dass es sich bei der aktuellen Bewegung noch immer nur um eine Gegenbewegung im neuen Abwärtstrend handelt. Dafür spricht auch, dass die Marktteilnehmer in der Breite noch keinen Mut gefasst haben, wieder einzusteigen.

Der rückläufige Umsatz ist ein Indiz dafür. Zudem hat der US-Markt die am Freitag hinterlassene Shooting-Star-Formation mit dem gestrigen Handelstag bestätigt. Somit ist die Lage zwar unverändert konstruktiv und ein Erreichen der alten Unterstützungszone weiterhin möglich. Es besteht aber die Gefahr, dass die Erholungsbewegung auch im Bereich von 12’600 Punkten ein Ende findet, da hier ein Fibonacci-Retracement verläuft.