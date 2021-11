Dax: am Gipfel nur eine Pause

Der Deutsche Aktienindex hat sich zur Wochenmitte nicht lange an seinen Sommer-Rekordständen aufgehalten, sondern wurde schnell auch zu neuen Spitzenpreisen noch gekauft. Fallen nun für eine Jahresendrally wieder alle Hemmungen?

Die nun bevorstehenden Monate gehören statistisch zu den Besten, wodurch der Markt zusätzlich angefeuert werden könnte. Dazu kommt, dass nach dem Sprung auf ein neues Allzeithoch keine weiteren technischen Verkaufszonen oberhalb des aktuellen Kursniveaus mehr existieren. Orientierung bieten zwar immer wieder aufflammende Trendlinien wie das aktuelle Exemplar bei rund 16’100 Punkten (grün), besser geeignet sind jedoch aus vergangenen Schwankungen ermittelte Bewegungsbänder (rot, blau), die bei 16’250 und 16’350 die nächsten Wendepunkte markieren.

Da alle oberen Limits eine steigende Tendenz aufweisen, dürfte bis Weihnachten noch genug frisches Potenzial entstehen. Zwischenzeitliche Rückschläge sind allerdings unvermeidlich, dafür sollten Anleger die nächstgelegenen Umsatzhäufungen im Auge behalten, die aktuell bei 15’925 und 15’750 Punkten lokalisierbar sind.

Trading-Idee: Die in den Vorwochen bereits mehrfach vorgestellten Long-Zertifikate der UBS (Valor 48958400) haben in einem Monat um rund ein Viertel an Wert gewonnen und bleiben auch weiterhin interessant. Wer vom Restpotenzial des Marktes mit höherem Hebel profitieren will, kann beispielsweise auf den Valor 111150808 zurückgreifen, der Kursbewegungen um den Faktor sechs verstärkt.