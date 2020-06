Dax: an der alten Unterstützung mit deutlichen Problemen

Es ist schon beeindruckend, was der Dax seit dem Tief im März für eine Erholungsrally gestartet hat. Die beiden kleinen Korrekturen im April und Mai waren da kaum der Rede wert. Seit Mitte Mai befindet sich der deutsche Leitindex erneut auf dem Weg nach oben und hat sich von diesem Weg bislang auch nicht abbringen lassen. Zuletzt wurde der Bereich der alten Unterstützungszone erreicht, die im Januar gebildet wurde. Die untere Begrenzung dieser Unterstützung verläuft bei knapp unter 13’000 Punkten. Es kommt häufig vor, dass solche Unterstützungen zu Widerständen werden, wenn sie von unten angelaufen werden.

Dies könnte nun der Fall sein. Der Dax ist in den letzten Tagen beim Versuch, in diese neue Widerstandszone hineinzulaufen, gescheitert. Gestern hat er deutlich nachgegeben. Der MACD-Indikator beginnt abzukippen und steht somit vor einem Verkaufssignal. Noch gibt es die Chance auf eine Fortführung des Trends, da die Trendlinie noch nicht gebrochen wurde. In dieser Woche wird die Entscheidung fallen, ob der Aufwärtstrend gehalten wird.

