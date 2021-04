Dax: an der Trendgrenze

Der Deutsche Aktienindex bewegt sich schleichend aus seinem bisher gültigen Kanal nach unten heraus. Das ist aber nicht zwangsläufig ein negatives Signal, wie eine genauere Betrachtung zeigt.

Infobox öffnen

Der Dax hat zuletzt deutlich an Tempo verloren und droht den im März gestarteten Aufwärtstrend nach Süden zu verlassen (grün). Allerdings kam es in den Vortagen dennoch häufig wieder zu Käufen an den jeweiligen Tagestiefs (grüne Pfeile), denn der Markt wird durch die Nachfrage an seinem Monatsdurchschnittspreis (blau) stabilisiert. Damit bleibt ein erneuter Anlauf an das obere Limit des statistisch ermittelbaren Schwankungsbereichs (graue Fläche) um 15’500/15’600 trotz des kurzfristigen Dynamikmangels weiterhin kein unwahrscheinliches Szenario.

Infobox öffnen

Die mittel- bis langfristige Prognose ist ohnehin noch kaum beeinflusst, nur im Candlestickchart auf Monatsbasis könnte es zu einer negativen, bei Analysten als Shooting Star bekannten Monatskerze kommen (orangener Pfeil). Dieses Kursmuster entsteht, wenn der Markt auf neue Hochs steigt, bis zum Monatsende aber einen Grossteil dieser Gewinne verliert. Es hat in der Vergangenheit häufiger Korrekturen eingeläutet (rot). Allerdings lässt sich erst am Freitagabend mit Sicherheit sagen, ob die Formation zustande kommt.

Infobox öffnen

Trading-Idee: Long-Papiere wie beispielsweise der Valor 48958400 der UBS sind weiterhin ein geeignetes Instrument, um von einem Anstieg zu profitieren. Dabei anfallende Gewinne sollten zumindest teilweise zügig mitgenommen werden, da das Potenzial auf der Oberseite überschaubar bleibt.