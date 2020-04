Dax: Anstieg verliert an Tempo

Der Deutsche Aktienindex stagniert nach einer vorbildlichen Erholung aktuell unterhalb der 11’000er-Marke. Dies ist auf der kurzfristigen Zeitebene jedoch noch kein negatives Signal, denn die ersten potenziellen Bodenbildungszonen sind nahe. Der langfristige Ausblick bleibt dagegen unverändert.

Die Bärenmarktrally des Dax (DAX 10249.85 -3.99%) war bislang sehr erfolgreich und verlief ebenso ausserhalb des statistischen Wahrscheinlichkeitskorridors (dunkelblaue Grenzen), wie der vorausgegangene Abstieg. Allerdings ist das Potenzial in beide Richtungen nicht unendlich, denn auch für extreme Schwankungen lassen sich Limits kalkulieren (hellblaue Flächen). Vor der nächsten Hürde zwischen 11’000 und 11’500 kommt der Markt nun wieder ins Stocken.

Schon um 9900/10’150 wurde der Index bei den jüngsten Konsolidierungen wieder stärker nachgefragt, so dass hier für Optimisten der frühestmögliche Zeitpunkt für Nachkäufe bestimmbar ist. Allerdings ist im momentanen Marktumfeld ein spontanes Auszucken nach Süden bis an die nächstfolgende Stabilisierungsschwelle um 9500 nichts Besonderes. Anleger sollten daher weiter zurückhaltend agieren, auch wenn sie an eine Fortsetzung der Bärenmarktrally glauben und darauf wetten möchten – wovon aus markttechnischer Sicht trotz des bisherigen Erfolges dieser Strategie auch weiterhin abzuraten ist.

Der langfristige Ausblick bleibt unverändert negativ: Nach einem deutlichen Absturz (rot) endete bisher kaum ein Bärenmarkt (grau), und momentan ist kein Grund erkennbar, warum die aktuelle Situation eine Ausnahme darstellen sollte.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)