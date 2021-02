Dax: Anstieg wird sich verlangsamen

Beim Deutschen Aktienindex zeichnet sich immer mehr eine neue Aufwärtswelle ab. Allerdings ist der Markt bereits wieder leicht überhitzt, was erfahrungsgemäss für eine Temporeduktion sorgt.

Der Dax (DAX 14'079.95 +0.14%) überspringt nicht nur den Abwärtstrend der Vorwochen (rot), sondern auch die zuletzt mehrfach in Erscheinung getretene horizontale Verkaufszone bei 14’000 / 14’050 Punkten. Dies ist ein eindeutiges Stärkesignal, doch Anleger müssen für eine weitere Aufwärtsbewegung dennoch etwas Geduld mitbringen, denn der Index ist heiss gelaufen: Die Preise sind schnell von dem unteren an den oberen Randbereich des kurzfristig wahrscheinlichen Bewegungskorridors gestiegen (graue Fläche). Ein weiteres ungebremstes Kursplus ist vor diesem Hintergrund zunehmend unwahrscheinlich, vielmehr dürfte sich der Markt an der etwas moderater steigenden Grenze dieses Prognosekanals orientieren.

Aus mittelfristiger Sicht ist das nächste Kursziel um 14’350 an einer steigenden Orientierungslinie (grün) zu verorten. Der auf dieser Zeitebene berechenbare Schwankungskanal der Kurse (blau) lässt sogar Luft bis 14’600, bevor wieder mit einer längeren Atempause zu rechnen ist.

Trading-Idee: Mit Papieren wie beispielsweise dem Valor 48958400 von der UBS (UBSG 13.52 +0.45%) konnten Anleger zuletzt vergünstigt in die mittelfristige Aufwärtsbewegung des Dax einsteigen. Es verstärkt Kursbewegungen des Index um den Faktor vier und ist auch weiterhin eine attraktive Option für Long-Positionen.