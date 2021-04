Dax: Atempause stoppt wieder

Der Deutsche Aktienindex wurde zur Wochenmitte etwas stärker nachgefragt, nachdem er an einer bewährten technischen Stabilisierungszone angekommen war. Doch ob dies für einen dauerhaften Umschwung reicht, ist alles andere als sicher.

Nach einem Ausflug zurück an den Monatsdurchschnittspreis (blau) erwachte das zuletzt eingeschlafene Kaufinteresse am Markt zeitweise, und der Dax erholte sich bis zurück in die Mitte seines statistisch zu erwartenden Schwankungsbereichs (graue Bänder). In diesem nur noch seitwärts zwischen rund 14’900 und 15’600 verlaufenden Korridor dürfte er mit hoher Wahrscheinlichkeit zunächst bleiben, trotz der heutigen Sitzung der Europäischen Zentralbank. Die EZB-Termine haben zuletzt nicht mehr für so viel Volatilität gesorgt wie früher, sodass entscheidende technische Impulse vor dem Wochenende weniger Chancen haben.

Im Wochen- und im Monatschart zeichnen sich potenzielle obere Umkehrformationen ab, für Alarmismus ist es aber definitiv noch zu früh. Und selbst wenn es wieder zu einer Korrekturphase kommt, zeigen die Trends des Dax auf diesen Zeitebenen dennoch aufwärts. Mehr als eine Konsolidierung zurück in Richtung der 14’100er-Marke droht aus heutiger Sicht nicht.

Trading-Idee: Unverändert bleiben Long-Papiere wie der hier mehrfach präsentierte Valor 48958400 der UBS eine Option, um auf steigende Kurse zu setzen. Allerdings können Anleger, die inzwischen grössere Gewinne verzeichnen, einen Teil davon auf dem aktuellen Niveau mitnehmen. Hält die jüngste Entwicklung an, dürften neue Käufe auch bald wieder zu günstigeren Preisen möglich sein.