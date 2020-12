Dax: auf der Suche nach dem Boden

Der Deutsche Aktienindex lotet die Untergrenzen seiner jüngsten Tradingrange aus. Bisher scheinen bereits die nächstgelegenen technischen Haltezonen wieder genug Käufer für eine schnelle Stabilisierung anzulocken.





Die starke Abgabebereitschaft der Marktteilnehmer um 13’450 hat den Dax (DAX 13'223.16 +0.83%) erneut nach Süden abdrehen lassen. Die im Kurzfristchart erkennbare scharfe Korrektur endete erst an der 13’000er-Marke, die sich in der Vergangenheit bereits als Bodenbildungshilfe erwiesen hat. Auch der untere Rand des hier berechenbaren Schwankungskanals (graue Fläche) verstärkte dieses Zielgebiet. Er fällt allerdings weiter in Richtung der nächstfolgenden horizontalen Wendezone bei 12’800/12’900, die somit als nächster Orientierungspunkt in den Fokus rückt. Stärkere Verluste sind zumindest zum Wochenauftakt nur mit einem geringen Restrisiko zu erwarten – und auch danach bleibt die Gefahr vorerst sehr überschaubar.