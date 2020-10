Dax: Auf ein richtiges Umkehrsignal achten

Der Deutsche Aktienindex scheint sich an einer bereits mehrfach bewährten Haltezone wieder zu stabilisieren. Doch eine Bestätigung dieser Vermutung ist bisher noch nicht erfolgt, und sollte von vorsichtigen Anlegern abgewartet werden.



Nach Rückschlägen aus der jüngeren Vergangenheit läutete stets ein besonders positiver Handelstag eine Kehrtwende des DAX zurück nach oben ein. Erkennbar war dies im Kerzenchart des Marktes beispielsweise an einer außergewöhnlich langen weissen Kerze oder an einer Notierungslücke, die durch den Sprung nach Norden entstand (grüne Pfeile). In der laufenden Korrektur ist dieser Effekt bislang nicht eingetreten, daher ist die technische Lage weiterhin als kritisch einzustufen.

Immerhin bildete der Index aber am unteren Rand seines kurzfristigen Schwankungskorridors (grau) knapp oberhalb der ersten, auf dieser Zeitebene erkennbaren Kaufzone bei 12’250 / 12’300 einen vorläufigen Boden aus.

Als Stabilisator dürften auch Käufe von längerfristig agierenden Marktteilnehmern wirken, die sich am entsprechenden Durchschnitts-Preisband (violett) im Bereich der 12’000er-Marke orientieren. Umso aussagekräftiger wäre allerdings ein negatives Signal, das durch einen Ausbruch unter diese Zone entsteht. Solange es nicht soweit ist, bleibt die Prognose auf dieser Zeitebene allerdings neutral. Da die kurzfristige Tendenz aber noch schwach ist, hat eine Teilposition eines Short-Derivats, beispielsweise die Valor 54512257 der UBS (UBSG 11.195 -0.58%), auch weiterhin Platz in jedem Depot. Das Papier wandelt Verluste des Index in Gewinne um und verstärkt diese um das Vierfache.

Das 6x-Long-Faktorzertifikat der UBS bietet eine Möglichkeit, auf einen weiteren Anstieg zu spekulieren. Es hebelt Kursgewinne des Dax (DAX 12177.18 -3.71%) jeden Tag aufs Neue auf das Sechsfache, aber Anleger müssen berücksichtigen, dass der Hebel auch in die Gegenrichtung wirksam ist.