Dax: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Auch am Dienstag bewegte sich der Deutsche Aktienindex in einer unterdurchschnittlichen Kursspanne. Die Vorsicht der Anleger kommt nicht unerwartet – der Markt steht an einer Verkaufszone, an der seit einigen Wochen immer wieder Gewinnmitnahmen dominieren. Noch bestehen aber gute Chancen für einen Ausbruch.

Wie bereits zum Wochenauftakt schaute der Dax (DAX 11356.17 0.42%) auch am Dienstag nur kurz über die 11’300er-Marke und drehte anschliessend ab. Positiv bleibt hingegen festzuhalten, dass die Kurse bereits seit zwei Tagen im oberen Bereich der Seitwärtsspanne liegen und es bisher nicht zu Gewinnmitnahmen kam. Dies ist grundsätzlich ein gutes Signal, viele kurzfristig investierte Anleger setzen offenbar auf einen Ausbruch.

Aus statistischer Sicht verbessern sich allmählich die Bedingungen auf der Oberseite. Die hellgraue Zone des Prognosekorridors steigt zur Wochenmitte auf etwa 11’370 und somit bis in den Bereich des Jahreshochs. Gelingt der Befreiungsschlag, könnte dies kurzfristig neue Anleger in den Markt locken und eine Intraday-Rally bis maximal an die dunkelgraue Grenze des Vorhersageverlaufs um 11’500 auslösen.

In dem seit Wochen nervösen Umfeld sind allerdings jederzeit neue Korrekturattacken möglich. Mit dem Monatsmittelwert (blaue Linie) bei 11’170 sowie der schwachen Wendezone um 10’960 bleibt das Risiko vorerst aber überschaubar (rot).

Deutlich mehr Korrekturpotenzial zeigt der langfristig wichtige Monatschart. Hier bestimmt zwar ein intakter Aufwärtskanal (schwarz) das Kursgeschehen. Seit der Index unter die Schlüsselzone um 11’700 gefallen ist, stellt die Untergrenze des Kanals bei 9700 aber ein mögliches Ziel im Rahmen einer weiteren Abwärtswelle dar (rot).