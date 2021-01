Dax: Aufwärtstrend bewährt sich

Der Deutsche Aktienindex wird erwartungsgemäß wieder gekauft, sobald er sich den ersten markttechnischen Orientierungslinien im kurzfristigen Chart nähert. Auch wenn dieser Effekt nicht anhalten sollte, sendet er doch ein positives Signal.





Der DAX bewegt sich innerhalb eines steigenden Kurskanals (grün) aufwärts, wobei sich Käufer zugleich auch am Monatsdurchschnittspreis (blau) orientieren. Die nächsten Ziele auf der Oberseite liegen an der schwach ausgeprägten horizontalen Wendezone um 14’050 sowie am oberen Rand des hier kalkulierbaren Schwankungskorridors bei rund 14’200 Punkten.

Infobox öffnen