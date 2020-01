Dax: Aufwärtstrend stark unter Druck

Die im Dezember 2019 gestartete Kaufwelle droht nun zu enden, doch selbst dann wäre die Prognose für den Deutschen Aktienindex nicht wirklich negativ. Anleger könnten in diesem Fall allerdings schon bald günstigere Einstiegskurse für den mittelfristigen Aufwärtstrend finden.

Bricht der Dax (DAX 13192.81 -1.14%) unter 13’150 ein und bleibt den Tag über dort, wäre der steigende Trendkanal der Vorwochen (schwarz) Geschichte. Allerdings besteht kein Anlass zur Beunruhigung, solange die Nachfrage um 12’900 anhält, die den Markt zuletzt mehrfach stabilisierte. Die – momentan etwas unwahrscheinlichere – Alternative wäre eine anhaltende Erholung über 13’400 in der kommenden Woche, dann würden die Börsenampeln auch kurzfristig wieder auf Grün springen.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

In der Summe kann zwar bereits wieder von einem weiteren gescheiterten Ausbruch über den bis 2017 zurückreichenden Rekordbereich um 13’500/13’600 gesprochen werden, den übergeordneten Aufwärtstrend gefährdet dies jedoch nicht. Marktteilnehmer haben bei den letzten Konsolidierungen regelmässig spätestens im Bereich um den 200-Tage-Durchschnittspreis (violett) wieder zugegriffen, was ein positives Signal ist. Bleibt das Käuferverhalten so, müssen Anleger sich nicht sorgen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)