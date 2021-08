Dax: Aus dem Sommerschlaf erwacht

Der Deutsche Aktienindex bewegt sich aus seiner saisonal bedingten Starre auf ein neues Hoch und setzt damit auch aus technischer Sicht ein klares Zeichen. Anleger sollten allerdings nach wie vor die wahrscheinlichen Grenzen des Marktes kennen.

Schon kurz nach dem Ausbruch über die markante horizontale Verkaufszone bei 15’800 Punkten erreicht der DAX bereits einen neuen Rekordstand an der 16’000er-Marke und damit das nächste kurzfristige Kursziel auf der Oberseite. Doch diese Limits steigen im Zeitverlauf weiter an, aktuell ist schon wieder Luft bis maximal 16’100 / 16’150 an den oberen Rand des Schwankungsbandes dieser Zeitebene (grau) und an eine weitere Aufwärtstrendlinie (rosa punktiert), die sich aus der Steigung einer vergleichbaren Begrenzung im Mai und Juni ableitet.

Erst ein Rückfall unter die nächstgelegenen Umsatzhäufungen bei 15’900 / 15’950 sowie bei 15’750 / 15’825 würde eine neue Atempause ankündigen. doch das scheint vorerst noch das weniger wahrscheinliche Szenario zu sein. Angesichts der traditionell schwachen Sommermonate und des beinahe abgeschlossenen Kursmusters im Vergleich zum ähnlichen Ablauf vor einigen Monaten sollten sich Anleger allerdings nicht allzu viel erwarten. Die nächste Konsolidierungsphase dürfte nicht weit entfernt sein. Erst für das Spätjahr sind dann die nächsten mittelfristigen Zielmarken bei 16’500 und darüber hinaus relevant. Trading-Idee: Auf steigende Kurse ausgerichtete Hebelprodukte wie der Valor 48958400 der UBS können weiter gehalten werden, sollten aber mit Stoppkursen unterhalb der 14’800er-Marke abgesichert werden. Wer zudem über einen weiter gehenden Schutz seines Portfolios nachdenkt, greift zu Short-Papieren wie dem Valor 54512257, der Verluste des Index in Gewinne verwandelt und um das Zehnfache verstärkt. Weitere Informationen finden Sie hier.