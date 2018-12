Trump schafft neue Fakten beim Präsidentschaftswahlzyklus

Wenn er spricht, haben andere oft zu schweigen. Dies ist in einer Wertegesellschaft, in der man sich gegenseitig respektiert, an sich nichts Ungewöhnliches. Man lässt sein Gegenüber aus Anstand zu Wort kommen und auch ausreden. Wenn dies allerdings nur von einseitiger Natur ist, wird es problematisch. Aber dies ist nur eine Facette, die wir im vergangenen Jahr bei Donald Trump, dem aktuellen US-Präsidenten, kennenlernen mussten. Viel gravierender ist die Tatsache, dass er sich an diplomatische Konventionen oft nicht hält und internationale diplomatische Gepflogenheiten für sich kaum in Anspruch nimmt. Seine «America-First»-Strategie hat dann auch die Märkte gehörig durcheinandergewirbelt. Entsprechend haben sich die Indices auf beiden Seiten des Atlantiks unterschiedlich entwickelt.

Die Erwartung gemäss dem Präsidentschaftswahlzyklus beim DAX ist auf deutlich niedrigerem Niveau zwar eingetreten, muss aber klar als verfehlt bezeichnet werden. Auch wenn wir jedes Jahr sehr deutlich betonen, dass die Zyklusanalyse keine Möglichkeit bietet, den Index-Stand zum Jahresende oder den Verlauf in Punkten vorherzusagen, ist die Entwicklung so nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Der Kurseinbruch, der bereits im ersten Quartal stattgefunden hatte, beschäftigte den DAX quasi das gesamte Jahr über. Die Erholungsbewegung von April bis Ende Mai stellte zwar eine Erleichterungsrallye dar und ist von der Zyklusbewegung auch abgedeckt gewesen, konnte aber den Einbruch nur zum Teil aufholen. Sehr typisch verlief die Abwärtsentwicklung allerdings von Juni bis Anfang Oktober. Seitdem entwickelt sich der Dax weiter nach unten und steht entgegen der statistischen Erwartung weiterhin unter Druck.

Ausblick für den DAX im Jahr 2019 Der dargestellte Verlauf ist wie immer nicht als Punktvoraussage oder gar Jahresendstandsprognose zu verstehen, sondern soll lediglich die erwartete Tendenz aufzeigen.

Unter den bekannten und genannten Prämissen könnte eine DAX Entwicklung im kommenden Jahr so aussehen, dass der Jahresauftakt positiv verläuft, die Marktteilnehmer ab Sommer aber zu Gewinnmitnahmen neigen. Zum Jahresschluss könnte es dann wieder zu einer Jahresendrallye kommen, die im Jahr 2018, wenn überhaupt, nur sehr bescheiden ausfallen dürfte.